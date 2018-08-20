В Мстиславском районе возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Факты уклонения от уплаты налогов в крупном размере выявлены работниками Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области в ходе проверки открытого акционерного общества г. Мстиславля, занимающегося выполнением строительных работ.

Как было установлено проверяющими, главный бухгалтер ОАО умышленно не отразила по бухгалтерскому учету общества сумму полученной выручки за выполненные работы, внесла недостоверные сведения в налоговые декларации за 2016 год, что привело к занижению налоговой базы для исчисления НДС и неуплате налогов в сумме 38,4 тыс. рублей.

По данному факту Мстиславским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведется предварительное расследование, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права заниматься определенной деятельностью, или ареста до 6 месяцев, или ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет.

Сергей АЗАРЕНКО, начальник Кричевского межрайонного отдела

управления Департамента финансовых расследований

Комитета государственного контроля

Республики Беларусь по Могилевской области.