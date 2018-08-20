ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе мужчину вывезли в лес, раздели, привязали к дереву и там оставили

21.08.2018 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 16 июня 44-летний житель городского поселка Вороново на Audi 80 вывез в лес 39-летнего мужчину, которого заподозрил в краже своего имущества — подозрения, кстати, потом не подтвердились. С заявлением о краже в милицию он решил не обращаться. Подробности дела рассказали в СК.

— Расследованием установлено, что мужчина ограничил личную свободу потерпевшего, насильственно удерживая его в салоне движущегося автомобиля, а затем в лесу раздел потерпевшего, привязал к дереву, нанес несколько ударов кулаком в живот и оставил одного.

Спустя три часа потерпевший сумел самостоятельно освободиться и позвонил в милицию.

Полученные им травмы оказались незначительными.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в ограничении личной свободы человека путем связывания, совершенном способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождавшемся мучениями.

Обвиняемый до суда содержится под стражей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина ограничил личную свободу потерпевшего, насильственно удерживая его в салоне движущегося автомобиля, а затем в лесу раздел потерпевшего, привязал к дереву,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд в Борисове приговорил командира батальона к двум годам колонии за бездействие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика