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В Вороновском районе мужчину вывезли в лес, раздели, привязали к дереву и там оставили
21.08.2018 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Утром 16 июня 44-летний житель городского поселка Вороново на Audi 80 вывез в лес 39-летнего мужчину, которого заподозрил в краже своего имущества — подозрения, кстати, потом не подтвердились. С заявлением о краже в милицию он решил не обращаться. Подробности дела
— Расследованием установлено, что мужчина ограничил личную свободу потерпевшего, насильственно удерживая его в салоне движущегося автомобиля, а затем в лесу раздел потерпевшего, привязал к дереву, нанес несколько ударов кулаком в живот и оставил одного.
Спустя три часа потерпевший сумел самостоятельно освободиться и позвонил в милицию.
Полученные им травмы оказались незначительными.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в ограничении личной свободы человека путем связывания, совершенном способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождавшемся мучениями.
Обвиняемый до суда содержится под стражей.
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Мужчина ограничил личную свободу потерпевшего, насильственно удерживая его в салоне движущегося автомобиля, а затем в лесу раздел потерпевшего, привязал к дереву,...
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