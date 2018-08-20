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Суд в Борисове приговорил командира батальона к двум годам колонии за бездействие

21.08.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Борисовского района вынес решение по делу командира 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Северо-западного оперативного командования, которого обвиняли в бездействии (ч. 1 ст. 455 УК), сообщает сайт Верховного суда.

В сообщении говорится, что обвиняемый Ш., проходя службу в должности командира воинской части, получив сообщение о совершенных преступлениях, не зарегистрировал их, в установленном порядке не рассмотрел, старшему командиру (начальнику) о совершении преступлений не доложил, служебное расследование не назначил, проверку не организовал, прокурора Минской области не уведомил, уголовные дела не возбудил и тем самым скрыл совершенное им преступление.

Суд признал командира батальона виновным в умышленном бездействии власти и приговорил к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. В доход государства обвиняемый должен заплатить штраф в размере 400 базовых величин (9800 рублей). Он также в течение пяти лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Суд Борисовского района вынес решение по делу командира 10 отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Северо-западного оперативного командования, которого...
 
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