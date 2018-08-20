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В Беларуси за семь месяцев построили 21,1 тысячу квартир
21.08.2018 11:41 — Новости Общества | БДГ
В январе – июле этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 456,8 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 430,1 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 517,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,1% от общего ввода по республике.
Напомним, что объемы строительства жилья в Минске и областных центрах
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В январе – июле этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров...
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