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В Беларуси за семь месяцев построили 21,1 тысячу квартир

21.08.2018 11:41 — Новости Общества | БДГ  
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В январе – июле этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,9% от общего объема введенного жилья. 

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 456,8 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 430,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 517,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,1% от общего ввода по республике.

Напомним, что объемы строительства жилья в Минске и областных центрах хотят сократить в два раза. В Беларуси в 2020 году намечено строительство 5 млн кв.м жилья, в 2019 году объем должен составить минимум 4 млн кв.м, столько же - в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе – июле этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров...
 
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