"Наверное, все хотят быть предпринимателями, программистами и поварами". Кто и как поступает в ПТУ

20 августа в 18.00 профессионально-технические колледжи страны закончили приемную кампанию. Те, кто решил стать обвальщиком мяса, газосварщиком, отделочником, поваром, до вечера несли свои документы. Некоторые — забирали. С какой мотивацией абитуриенты выбирают рабочие профессии и сколько планируют зарабатывать в будущем, интересовался TUT.BY.





Последние три часа приемной кампании у Минского механико-технического профколледжа проходят без толп родителей у входа и очередей на подачу документов.

— Вы забирать или подавать? — преграждает нам дорогу Валентина и протягивает распечатку с информацией, — Вот наш колледж. Если вы не поступили сюда, можете приходить к нам.

Валентина, оказывается, работает в колледже-конкуренте. В этом году там недобор 11-классников. Потому-то женщина дежурит здесь, ждет абитуриентов, которые только что узнали, что не поступили, и предлагает образовательные услуги своего учреждения. С такими целями она здесь не одна.

— Мы предлагаем поступать в свой колледж или лицей. Это особенно важно для мальчишек-одиннадцатиклассников, которых могут захватить в армию. Они к нам приходят, получают специальность, полезную и для себя, и для семьи. Многие идут сразу работать, некоторые поступают дальше. Потом ведь можно пойти куда угодно, хоть в мединститут. И такие были. Поступали на бюджет! Встречала у нас в колледже и тех, кто бросал вуз, даже БГУИР, и приходил к нам учиться.

«Почему обвальщиком мяса? Может, потому что живем возле мясокомбината…»

Анжела и ее сын Кирилл приехали поступать из Брестской области. В планах у парня — стать студентом Могилевского университета продовольствия, но пока он решил быть обвальщиком мяса. Вернее, решила мама.





— Почему именно обвальщиком мяса?

— Вот не знаю, — говорит мама Анжела. — Может, потому что живем возле мясокомбината… Да и зарабатывают эти специалисты неплохо. Сначала мы хотели отдать его на молоко в Слуцк. То есть на технологию молочного производства. Там специальность получше. Но подумали, что туда не пройдем. Даже не пробовали.

Сюда, в Минский механико-технический профтехколледж, они подали документы в первый день приема, 15 июня.

— Сейчас ждем приговора, — улыбается мама, пытаясь скрыть волнение. — Позвонили в приемную комиссию в три часа дня. Нам сказали, что мы 24-е. А всего принимают 26 человек. Прыгнули в такси и приехали сюда. Не знаю, что будет.

Кирилл держится более спокойно. На вопрос, почему выбрал такую профессию, отвечает молчанием. Тяжелой физической работы обвальщика он не боится.

— У нас есть бабушка в деревне, мы к ней ездим на свежину, так что свиную тушу я уже видел. Тем более убивать буду не я — только разделывать.

Промышленные масштабы предстоящего занятия Кирилла тоже не пугают. «Ко всему можно привыкнуть», — говорит. В Минск он решил поступать, потому что здесь больше работы и песпектив.

«Главное, чтобы отец отстал»

Павел идет ко входу в колледж, с кем-то громко и раздраженно разговаривает по телефону.

— Хорошо, все спрошу, — кричит в трубку молодой человек.

— У вас средний балл 6,6? Если здесь не пройдете, то к нам поступите без проблем, — говорит ему Валентина.

— А вы по субботам учитесь? Я просто поступал сюда после девятого класса, но забрал документы, потому что занятия по субботам стояли. И у вас есть отработка? — пробивает почву Павел. — А можно просто выплатить штраф, чтобы не работать? Сколько?





По словам Павла, ему все равно, куда поступать. Он бы пошел работать, но родители против. Поэтому приходится идти учиться.

— Какую специальность выбрали? — интересуемся.

— Еще не знаю. У меня в телефоне записано. Вроде «Установщик холодильных что-то там». Я не собираюсь работать по специальности. Главное, чтобы отец отстал.

В этом году Павел хотел поступить на программиста в МИТСО, но «завалил математику» — не набрал на ЦТ и 25 баллов. Поэтому пришлось идти в профессионально-технический колледж. Но в следующем году, говорит, «все равно буду поступать на вышку».

— Мне это нравится.

«Поступает на повара. Но вообще, он увлекается электрикой»

Артем решил поступать в профтехколледж после 9-го класса. Выбор, по словам мамы Ирины, он делал самостоятельно. Хотел стать кулинаром мучных изделий, но туда не прошел по баллам: средний балл его аттестата — 7, а для поступления нужно минимум 7,2.

— Пришлось перевестись на изготовителя мясных продуктов, — рассказывает Ирина. — Еще пару дней назад проходной балл был 6,8. Но, оказывается, много кто захотел быть поваром.





Почему Артем выбрал для себя кулинарную профессию, пока ответить не может.

— Вообще, он увлекается электрикой, способности у него к этому есть, но вот почему-то захотел стать кулинаром, — говорит мама. — Хотя у нас в семье нет такого, чтобы мы готовили и особо увлекались этим делом. Но мы ему не перечим. Выбор он сделал самостоятельно

— Многие родители пытаются «поступить» своих детей в вуз любыми силами. Вы не предлагали доучиться сыну в средней школе?

— Ему не хочется сидеть в школе. Думает, здесь отношение будет лучше. Да и мне кажется, что мальчику после 9 классов уже можно приобретать профессию. Все-таки он мужчина, сидеть до 11 класса и просиживать штаны ни к чему. Тем более, в 10 классе у них совсем другие увлечения появляются. А тут будет профессия. Может быть, и в армии пригодится.

Из политеха — в кулинарию

Сначала Владислав подавал документы в БНТУ. Не поступил. Затем решил стать студентом политехнического колледжа. Не прошел. Поэтому принес документы в профессионально-технический колледж на повара.

— Еще не знаю, поступил или нет, но сказали, что пройду. Балл у меня — 7,6.

— Почему повар? Все-таки политех и кулинария — разные направления.

— Туда я шел, чтобы потом поступить в БНТУ на сокращенное. Почему повар? Это востребованная профессия, да и к дому близко. Люблю ли готовить дома? Относительно.

— Если сейчас относительно, то что будет потом, когда это станет работой?

— Тут возникает другой вопрос: деньги.

— Повара хорошо зарабатывают?

— Вроде да. Тетя друга получает 8 миллионов (неденоминированных).





Алексей признается, что решил стать поваром сознательно. Готовить дома он очень любит. В будущем видит себя шеф-поваром.

— Какого ресторана?

— Любого. Без разницы. Хотя престижного, скорее. Заработок у повара достаточно хороший.

— Сейчас для вас какой заработок «достаточно хороший»?

— От 500 долларов.

Заходим в приемную комиссию колледжа. Абитуриенты не приходят лично — все больше звонят, чтобы узнать, проходят ли они по баллу аттестата.

Вот звонит молодой человек. Говорит сбивчиво: волнуется. Опытная сотрудница приемной комиссии не теряется — начинает задавать наводящие вопросы.

— Мне очень тяжело вас понять. Поэтому давайте вы успокоитесь, я буду задавать вам вопросы, и вы постараетесь на них ответить.

По словам директора колледжа Светланы Андреевой, уже не первый год на каждую из специальностей колледжа складывается конкурс. Даже на новую специальность «Кулинар мучных изделий», которую открыли только в этом году, количество поданных заявлений превысило количество мест.

— Востребованы такие специальности, как повар, изготовитель мясных полуфабрикатов, обвальщик мяса. Кроме этого, мы готовим машинистов холодильных установок. Распределение у нас 100-процентное. Каждый выпускник получает первое рабочее место.

«Сейчас, наверное, все хотят быть предпринимателями, программистами, поварами»

Перемещаемся в Минский государственный профессионально-технический колледж строительства и коммунального хозяйства.





Последние 72 минуты приемной кампании. Здесь ждут абитуриентов, которые хотели бы стать штукатурами и малярами, облицовщиками-плиточниками, электросварщиками, слесарями, монтажниками. Но они не идут.

Директор колледжа Александр Чуприс говорит, что конкурс пока складывается на двух специальностях.

— Но впереди еще час работы.

Каждый год, по словам Александр Чуприса, все профтехколледжи стараются привлечь как можно больше абитуринтов: проводят дни открытых дверей, мастер-классы, объединяют специальности.

— Мы всегда закрываем набор по техническому обслуживанию газового оборудования. В этом году мы соединили эту специальность с «Монтажником санитарных технических систем и оборудования». То есть студент получает сразу две квалификации. Сделали все для того, чтобы учащиеся имели более широкие возможности для трудоустройтсва.

— Ваш колледж готовит специалистов по хорошим, нужным направлениям. Почему абитуриенты не идут?

— Не могу ответить, сам не понимаю, — говорит директор. — Каждый год проблем с трудоустройством нет. Сейчас, наверное, все хотят быть предпринимателями, программистами. Поварами. Хотя это самая сложная профессия — целый день простоять у плиты.

В 17.10 к колледжу подходит трио, в составе которого — абитуриент.

— Забираем документы.

— Почему? — спрашиваем.

— Учиться не хочет, — указывает на выпускника 9-го класса Александра собеседница.

Александр окончил 9 классов. Подал документы на газоэлектросварщика, но передумал идти учиться.

— Почему?

— Не знаю.

— А что будете делать?

— В школу пойдет, просидит два года и ничего не сделает. Мы уже устали объяснять и говорить, что надо учиться. Непробиваемый.