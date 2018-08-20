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Около 95% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году

21.08.2018 10:06 — Новости Общества | БелТА  
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Около 95% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году
Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 95% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Для получения такого паспорта нужно, чтобы вся школьная инфраструктура была готова принимать детей: классы, спортивные залы и стадионы, пищеблоки, пояснили в министерстве.

В Беларуси в этом году откроется три новые школы. Одна в деревне Лесковка Минского района на 720 мест и в Бобруйске и Минске (Московский район) - по 1020 мест каждая.

Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября. За парты сядет 110 тыс. первоклассников, а всего новый учебный год начнется для 1,1 млн школьников.

В пресс-центре отметили, что к началу нового учебного года Минобразования подготовило необходимую нормативную правовую базу по всем направлениям деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования, воспитательной и социальной работы. На республиканском семинаре по актуальным вопросам организации образовательного процесса в 2018/2019 учебном году министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что для детей должны быть созданы безопасные условия. Требования санитарных норм и правил должны неукоснительно соблюдаться при организации питания учащихся, организации образовательного процесса, проведении уроков физкультуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 95% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре...
 
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