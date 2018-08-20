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Профсоюзы поддерживают социальные учреждения

21.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Председатель республиканского комитета белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво с рабочим визитом посетил Верхнедвинский район.

Профсоюзы поддерживают социальные учреждения

Передовиков Е. В. Ганичева и Р. Н. Размысловича поздравляют С. А. Догель (в центре), И. Ф. Козел (справа), Е. А. Дедуль
и Д. М. Душанков.

Участие во встрече приняла вся профсоюзная отраслевая вертикаль — председатель Витебской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений С. А. Догель, председатель Верхнедвинской районной структуры Е. А. Дедуль, первичной организации профсоюза ГУСО «Луначарский психо-неврологический дом-интернат» К. В. Дубровская.
Гостей сопровождала председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел.

Профсоюзы поддерживают социальные учреждения

С. Ф. Холяво ознакомился с работой дома-интерната.

– В Беларуси 4 миллиона 100 тысяч жителей – члены различных профсоюзов. Федерация профсоюзов Беларуси объединяет 18 отраслей. Но профсоюз работников государственных и других учреждений — самый многочисленный и насчитывает 170 тысяч членов, — рассказал Сергей Холяво. — На Верхнедвинщине в составе нашего проф-союза 600 человек, а больше половины из них – это работники дома-интерната. Проф-союз всегда в рамках закона отстаивает интересы работников. Наша задача – владеть ситуацией, работать в тесном контакте с профсоюзными лидерами, которых вы выбираете сами.

Завершая встречу, С. Ф. Холяво предложил подарить велосипед председателю профкома, поблагодарил за теплый прием и плодотворную работу. Под дружные аплодисменты коллектива профсоюзный лидер вручил благодарность и денежное вознаграждение шеф-повару дома-интерната Е. А. Бубиной.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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