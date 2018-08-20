Пинский район приглашает на Фестиваль малых рек 22 августа (полная программа праздника)

Первый трансграничный Фестиваль малых рек Беларусь — Украина пройдет в Пинском районе 22 августа.

Центром экологического семейного праздника станет деревня Пинковичи. Насыщенная программа мероприятия не заставит скучать ни одного гостя. Так, во время мастер-классов желающие научатся делать украшения из травы и фигурки из соломы, создадут экосумку уникального дизайна, а вместе с уличным художником создадут экоинсталляцию.

Фестиваль малых рек проходит в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы», который софинансируется Европейским союзом по программе территориального сотрудничества стран «Восточного партнерства» «Беларусь — Украина». С белорусской стороны проект реализуют Пинский райисполком и фонд «Интеракция». Их партнерами выступают отдел образования, молодежи и спорта Любешовской районной администрации и общественная экологическая организация «Мир вокруг нас». Проект «Трансграничные водные инспекторы» направлен на всестороннюю защиту водоемов бассейна Припяти.

Программа Фестиваля малых рек

Главная сцена:

14.00 — Открытие фестиваля. Музыкальные гости «Явар ды Калiна» (BY).

14.30 — Игра-эстафета «Сортировка». Музыкальные гости Recha (BY).

15.00 — Конкурсы от ведущего. Музыкальные гости: Kolir (UA).

15.30 — Церемония вручения дипломов участникам трансграничного летнего лагеря.

16.00 — Конкурсы от ведущего. Музыкальные гости: One Light Inside (UA).

16.30 — Конкурсы от ведущего. Музыкальные гости: Vibeclub (BY).

17.00 — Показ социальных роликов. Музыкальные гости: РСП (BY).

18.00 — Закрытие фестиваля.

Зона мастер-классов:

14.00 — 18.00 — Воркшопы по изготовлению украшений из травы, соломенных фигурок, роспись экосумок.

Зона эко-активностей: