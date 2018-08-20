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Пинский район приглашает на Фестиваль малых рек 22 августа (полная программа праздника)
21.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Первый трансграничный Фестиваль малых рек Беларусь — Украина пройдет в Пинском районе 22 августа.
Центром экологического семейного праздника станет деревня Пинковичи. Насыщенная программа мероприятия не заставит скучать ни одного гостя. Так, во время мастер-классов желающие научатся делать украшения из травы и фигурки из соломы, создадут экосумку уникального дизайна, а вместе с уличным художником создадут экоинсталляцию.
Фестиваль малых рек проходит в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы», который софинансируется Европейским союзом по программе территориального сотрудничества стран «Восточного партнерства» «Беларусь — Украина». С белорусской стороны проект реализуют Пинский райисполком и фонд «Интеракция». Их партнерами выступают отдел образования, молодежи и спорта Любешовской районной администрации и общественная экологическая организация «Мир вокруг нас». Проект «Трансграничные водные инспекторы» направлен на всестороннюю защиту водоемов бассейна Припяти.
Программа Фестиваля малых рек
Главная сцена:
Зона мастер-классов:
Зона эко-активностей:
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> Первый трансграничный Фестиваль малых рек Беларусь — Украина пройдет в Пинском районе 22 августа. Центром экологического семейного праздника станет...
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