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МТС с 1 сентября повысит тарифы на основные услуги сотовой связи
21.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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По информации пресс-службы мобильного оператора, с 1 сентября цены на основные услуги сотовой связи вырастут до 2,9% к уровню нынешних тарифов.
Кроме основных услуг электросвязи изменится стоимость некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.
— Повышение тарифов обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг, — проинформировали в пресс-службе оператора мобильной связи.
Информация об изменении тарифах для
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> По информации пресс-службы мобильного оператора, с 1 сентября цены на основные услуги сотовой связи вырастут до 2,9% к уровню нынешних тарифов. Кроме основных...
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