Стали известны имена новых тысячников

В районе продолжается чествование передовиков нынешней уборочной кампании.

Рубеж тысяча по намолоту и полторы тысячи на перевозке покорился комбайнеру Виктору Сивицкому (филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод») и водителю Федору Вербицкому (КСУП «Губичи») соответственно. Заслуженные награды и подарки мужчинам вручили заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и председатель райкома профсоюза работников АПК Зоя Кравченко.

Также к чествованию присоединилась председатель РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева. Лидер районной общественной организации поздравила молодых водителей, которые перевезли тысячу тонн зерна. Кстати их в нашем районе трое: Юрий Коротчиков (ОАО «Юбиленый-Агро»), Дмитрий Галуза и Михаил Ростовский (СУП «Андреевка»).













