На ферме в Бабирово





В районе продолжается наведение порядка на территориях молочнотоварных ферм, подготовка их к зимовке. Там, где сельхозпредприятия не справляются сделать все работы своими силами, на помощь приходят работники предприятий и организаций Глуска. Именно так было в четверг, 16 августа, когда на Бабировскую МТФ ОАО «Эксбаза «Глуск» «высадился» настоящий трудовой десант — более 40 человек из «Жилкомхоза», лесхоза, ПМК-86 «Водстрой», ДРСУ-213, ЛДД-733, РОЧС, отдела по образованию, спорту и туризму, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, центра гигиены и эпидемиологии, РЦСОН, райисполкома. Мужчины приехали кто с бензопилой, кто с триммером, кто с молотком, кто с лопатой, женщины — с ведрами, граблями, метлами… Поэтому все сразу включились в работу.

Продолжение материала читайте в газете № 62 от 21 августа 2018 года.