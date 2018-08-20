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В католическом приходе Святого Иоанна - Павла ІІ организован детский лагерь "Каникулы с Богом"
21.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
С 20 по 26 августа в католическом приходе Святого Иоанна – Павла ІІ для детей и молодежи организован летний лагерь «Каникулы с Богом».
Его организатором выступил настоятель прихода ксёндз Евгений Учкуронис, который
День в лагере начинается в часовне. К 9.30 сюда приходят дети и молодежь, чтобы подготовиться к Святой Мессе. Вместе с сестрой Даротой они разучивают песни, которые поют во время Литургии.
Ровно в 10 ксёндз Евгений отправляет Святую Мессу.
После утренней молитвы дети и молодежь идут на стадион в Западном микрорайоне. Там для них подготовлена спортивно-развлекательная программа.
Помимо того, что дети в лагере активно проводят время на свежем воздухе, они также играют в настольные игры.
Обязательным ритуалом дня в лагере является совместный просмотр фильма и обед.
Финальным аккордом летнего лагеря «Каникулы с Богом» станет субботняя поездка детей на экскурсию в Минск и воскресный концерт, подготовленный ими для своих родных и близких в Центре культуры.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора и предоставлены приходом Св. Иоанна – Павла ІІ.
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С 20 по 26 августа в католическом приходе Святого Иоанна – Павла ІІ для детей и молодежи организован летний лагерь «Каникулы с Богом».
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