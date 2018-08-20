С 20 по 26 августа в католическом приходе Святого Иоанна – Павла ІІ для детей и молодежи организован летний лагерь «Каникулы с Богом».

Его организатором выступил настоятель прихода ксёндз Евгений Учкуронис, который приехал служить в наш город в прошлом месяце. Помогают ему в организации мероприятий лагеря монахиня с. Дарота из Гродно и приходская молодежь. В один из дней мы посетили лагерь и посмотрели, как же живут его воспитанники.

День в лагере начинается в часовне. К 9.30 сюда приходят дети и молодежь, чтобы подготовиться к Святой Мессе. Вместе с сестрой Даротой они разучивают песни, которые поют во время Литургии.













Ровно в 10 ксёндз Евгений отправляет Святую Мессу.





После утренней молитвы дети и молодежь идут на стадион в Западном микрорайоне. Там для них подготовлена спортивно-развлекательная программа.









Помимо того, что дети в лагере активно проводят время на свежем воздухе, они также играют в настольные игры.









Обязательным ритуалом дня в лагере является совместный просмотр фильма и обед.

Финальным аккордом летнего лагеря «Каникулы с Богом» станет субботняя поездка детей на экскурсию в Минск и воскресный концерт, подготовленный ими для своих родных и близких в Центре культуры.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора и предоставлены приходом Св. Иоанна – Павла ІІ.