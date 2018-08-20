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Всё больше сморгонцев присоединяется к акции «Соберём детей в школу»

21.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Средняя школа №7 г. Сморгони присоединилась к республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу».

Шести работникам школы, воспитывающим 3-х и более несовершеннолетних детей, была предоставлена единовременная материальная помощь в размере 5 базовых величин на каждого ребенка, обучающегося в данном учреждении образования.

Благодаря проводимой акции 12 учащихся получили возможность более основательно подготовиться к новому учебному году.

Соб. корр.

* * *

В государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» стало традицией помогать многодетным и малообеспеченным семьям, имеющим детей школьного возраста.

В рамках акции «Соберем детей в школу» администрация учреждения совместно с первичной профсоюзной организацией выделила материальную помощь нуждающимся семьям. Надеемся, что покупки к школе принесут удовольствие и пользу. Ручки и карандаши, пластилин и краски, цветную бумагу и альбомы, тетради, блокноты и другие полезные мелочи, которые очень пригодятся для комфортного учебного процесса, они теперь смогут приобрести без проблем.

Т. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.

* * *

Первичная профсоюзная организация Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 15 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвую в республиканской благотворительной акции «Соберём детей в школу». Заботой окружены 4 многодетные семьи. Руководителем учреждения подписан приказ о выделении материальной помощи многодетным семьям, а профсоюз для детей из этих же семей подготовил небольшие подарки в виде школьных принадлежностей.

Всё больше сморгонцев присоединяется к акции «Соберём детей в школу»

Наталья ЖОЙДЬ, председатель профсоюзного комитета.

 
 
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Средняя школа №7 г. Сморгони присоединилась к республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу».
 
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