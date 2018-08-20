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Всё больше сморгонцев присоединяется к акции «Соберём детей в школу»
21.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Средняя школа №7 г. Сморгони присоединилась к республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу».
Шести работникам школы, воспитывающим 3-х и более несовершеннолетних детей, была предоставлена единовременная материальная помощь в размере 5 базовых величин на каждого ребенка, обучающегося в данном учреждении образования.
Благодаря проводимой акции 12 учащихся получили возможность более основательно подготовиться к новому учебному году.
Соб. корр.
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В государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» стало традицией помогать многодетным и малообеспеченным семьям, имеющим детей школьного возраста.
В рамках акции «Соберем детей в школу» администрация учреждения совместно с первичной профсоюзной организацией выделила материальную помощь нуждающимся семьям. Надеемся, что покупки к школе принесут удовольствие и пользу. Ручки и карандаши, пластилин и краски, цветную бумагу и альбомы, тетради, блокноты и другие полезные мелочи, которые очень пригодятся для комфортного учебного процесса, они теперь смогут приобрести без проблем.
Т. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.
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Первичная профсоюзная организация Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 15 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвую в республиканской благотворительной акции «Соберём детей в школу». Заботой окружены 4 многодетные семьи.
Наталья ЖОЙДЬ, председатель профсоюзного комитета.
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Средняя школа №7 г. Сморгони присоединилась к республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу».
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