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Генпрокурор Украины: В расследовании убийства Павла Шеремета появилась ниточка, но подозреваемых нет

21.08.2018 14:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 августа. В расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась "одна ниточка", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в опубликованном 21 августа интервью изданию "Украинская правда".

Чиновник отметил, что вопреки просьбе главного редактора "УП" и гражданской жены Шеремета Алены Притулы на данный момент нет законных оснований для переквалификации дела со статьи "Умышленное убийство" на статью "Терроризм". "Потерпевший и его адвокат, безусловно, являются очень важными элементами в этом деле. Но они не могут диктовать следователю и прокурору, по какой статье и как вести это дело", — подчеркнул он.

"Я могу действовать только в рамках, отведенных мне законом, — сказал Луценко. — Еще одна вещь: скажите мне, а что от этого изменится? Что изменится от того, если преступление будет расследоваться по 258-й, а не по 115-й [статье Уголовного кодекса]? Вот что? Теперь у меня для вас главный ответ, но очень короткий, и не требуйте от меня большего. За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу".

"В этом деле нет подозреваемых. Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, она, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но, возможно. Подчеркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела", — заявил генпрокурор Украины.

Как сообщалось, 2 августа Алена Притула подала в Печерский суд Киева жалобу на бездействие Юрия Луценко в расследовании гибели Павла Шеремета. Она напомнила, что 27 февраля этого года обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, и потребовала признать ее потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по факту терроризма. На это заявление, по ее словам, Луценко не отреагировал.

Притула попросила суд обязать генпрокурора безотлагательно начать расследование "по факту совершения теракта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".

44-летний журналист уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. 20 июля 2016 года в машине, на которой ехал Шеремет, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400—600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица "Украинской правды" Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).

Национальный союз журналистов Украины 19 июля потребовал от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета. Журналисты напомнили, что в 2017 году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся.

20 июля в Киеве на брифинге в связи с двухлетней годовщиной убийства журналиста председатель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, "но она пока не идентифицирована".
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 августа. В расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась "одна ниточка", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в...
 
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