"Он всегда думал о науке". Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травмотологии

21 августа скончался Иосиф Робертович Воронович — выдающийся хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР, один из основоположников белорусской школы травматологии и ортопедии.



Фото: «Медицинский вестник»

Иосиф Робертович несколько месяцев не дожил до юбилея — в декабре ему исполнилось бы 90 лет!

Последнее время он болел, но еще недавно приезжал на работу — в РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше — БелНИИ травматологии и ортопедии), в который он пришел сразу после окончания в 1953 году Минского государственного медицинского института. Он занимался наукой, консультировал пациентов, за советом к профессору Вороновичу обращались его не менее именитые коллеги-ученики.

Свою первую операцию Иосиф Воронович выполнил еще студентом, в 22 года. А за всю профессиональную жизнь провел несколько тысяч хирургических вмешательств, оперировал до 80 лет. Его называют выдающимся ученым, созидателем, первопроходцем. Иосиф Робертович внес весомый научно-практический вклад в развитие травматологии и ортопедии, разработал ряд новых методов лечения; стал основоположником белорусской школы ортопедов-артрологов и вертебрологов, исследующих патологию позвоночника, в том числе с повреждениями спинного мозга, травмами и заболеваниями суставов; стал основателем таких современных направлений в травматологии и ортопедии, как хирургическая артрология, эндопротезирование, органосохранные операции при опухолях костей скелета и позвоночника, хирургическое лечение воронкообразной деформации грудной клетки, сколиотической деформации позвоночника.

Долгие годы — с 1972-го по 1993 год — Иосиф Воронович возглавлял БелНИИ травматологии и ортопедии. Благодаря ему в институте открывались новые отделения, направления, белорусский институт знали за рубежом. Беспрецедентный случай: Иосифа Робертовича назначили руководить ведущим медучреждением страны, несмотря на то, что он был из семьи репрессированных и не являлся членом компартии. Таким непререкаемым был авторитет профессора Вороновича!

В последние годы Иосиф Робертович редко давал интервью. Но о своем учителе говорили его ученики:

— Иосиф Робертович — профессор не просто по научному званию, но и по образу жизни, — делился несколько лет назад на страницах «Медицинского вестника» своими наблюдениями кандидат медицинских наук, врач высшей категории РНПЦ ТО Павел Бобрик. — Он всегда думает о науке и хирургии: и по дороге на работу, и дома, и на даче. Как научный руководитель он дотошно вникал в мою диссертацию о диагностике и лечении верхнегрудного отдела позвоночника. Каждую фразу мы вместе творчески обсуждали, и я не раз поражался его энциклопедическим знаниям. Недавно выполняли операцию на верхнешейном отделе позвоночника с применением новой металлоконструкции. Он пришел, следил за ее ходом, и было приятно услышать от него похвалу.

— Он хирург от Бога, человек колоссальной работоспособности, организованности, редкого стратегического мышления, — говорил ведущий научный сотрудник лаборатории ортопедии и травматологии детского и подросткового возраста РНПЦ ТО, кандидат медицинских наук Дмитрий Тесаков. — Иосиф Робертович может прийти на операцию, тут же оценить сложность травмы, подсказать вариант выхода, а то и не один. Его интеллект контролирует каждый миллиметр твоих действий. В личном общении он остается доступным, открытым, душевным.

Прощание с выдающимся врачом и ученым состоится в четверг в РНПЦ травматологии и ортопедии (ул. Кижеватова 60, корпус 4). Похоронят Иосифа Робертовича Вороновича на Восточном кладбище столицы.