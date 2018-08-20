ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Он всегда думал о науке". Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травмотологии

21.08.2018 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21 августа скончался Иосиф Робертович Воронович — выдающийся хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР, один из основоположников белорусской школы травматологии и ортопедии.


Фото: «Медицинский вестник»

Иосиф Робертович несколько месяцев не дожил до юбилея — в декабре ему исполнилось бы 90 лет!

Последнее время он болел, но еще недавно приезжал на работу — в РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше — БелНИИ травматологии и ортопедии), в который он пришел сразу после окончания в 1953 году Минского государственного медицинского института. Он занимался наукой, консультировал пациентов, за советом к профессору Вороновичу обращались его не менее именитые коллеги-ученики.

Свою первую операцию Иосиф Воронович выполнил еще студентом, в 22 года. А за всю профессиональную жизнь провел несколько тысяч хирургических вмешательств, оперировал до 80 лет. Его называют выдающимся ученым, созидателем, первопроходцем. Иосиф Робертович внес весомый научно-практический вклад в развитие травматологии и ортопедии, разработал ряд новых методов лечения; стал основоположником белорусской школы ортопедов-артрологов и вертебрологов, исследующих патологию позвоночника, в том числе с повреждениями спинного мозга, травмами и заболеваниями суставов; стал основателем таких современных направлений в травматологии и ортопедии, как хирургическая артрология, эндопротезирование, органосохранные операции при опухолях костей скелета и позвоночника, хирургическое лечение воронкообразной деформации грудной клетки, сколиотической деформации позвоночника.

Долгие годы — с 1972-го по 1993 год — Иосиф Воронович возглавлял БелНИИ травматологии и ортопедии. Благодаря ему в институте открывались новые отделения, направления, белорусский институт знали за рубежом. Беспрецедентный случай: Иосифа Робертовича назначили руководить ведущим медучреждением страны, несмотря на то, что он был из семьи репрессированных и не являлся членом компартии. Таким непререкаемым был авторитет профессора Вороновича!

В последние годы Иосиф Робертович редко давал интервью. Но о своем учителе говорили его ученики:

— Иосиф Робертович — профессор не просто по научному званию, но и по образу жизни, — делился несколько лет назад на страницах «Медицинского вестника» своими наблюдениями кандидат медицинских наук, врач высшей категории РНПЦ ТО Павел Бобрик. — Он всегда думает о науке и хирургии: и по дороге на работу, и дома, и на даче. Как научный руководитель он дотошно вникал в мою диссертацию о диагностике и лечении верхнегрудного отдела позвоночника. Каждую фразу мы вместе творчески обсуждали, и я не раз поражался его энциклопедическим знаниям. Недавно выполняли операцию на верхнешейном отделе позвоночника с применением новой металлоконструкции. Он пришел, следил за ее ходом, и было приятно услышать от него похвалу.

— Он хирург от Бога, человек колоссальной работоспособности, организованности, редкого стратегического мышления, — говорил ведущий научный сотрудник лаборатории ортопедии и травматологии детского и подросткового возраста РНПЦ ТО, кандидат медицинских наук Дмитрий Тесаков. — Иосиф Робертович может прийти на операцию, тут же оценить сложность травмы, подсказать вариант выхода, а то и не один. Его интеллект контролирует каждый миллиметр твоих действий. В личном общении он остается доступным, открытым, душевным.

Прощание с выдающимся врачом и ученым состоится в четверг в РНПЦ травматологии и ортопедии (ул. Кижеватова 60, корпус 4). Похоронят Иосифа Робертовича Вороновича на Восточном кладбище столицы.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 августа скончался Иосиф Робертович Воронович - выдающийся хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР, один из основоположников белорусской...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске на открытии магазина в толпу людей бросали мороженное со входа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика