Мужчина пытался украсть велосипед в столичном подъезде, но уснул на месте преступления

В Минске задержали мужчину, который пытался украсть велосипед через два дня после освобождения из заключения. Более того, он уснул во время совершения преступления, сообщили агентству « Минск-Новости » в прокуратуре Октябрьского района.

Кража была совершена в одной из хрущевок на улице Кижеватова. Задержал злоумышленника сам потерпевший: он с сыном возвращался домой и у подъезда нос к носу столкнулся с мужчиной, выносящим его велосипед, который стоял на лестничной площадке 5-го этажа. Хозяин поинтересовался, куда незнакомец направляется с чужим транспортом, на что получил ответ: «На диагностику».

Гражданин выхватил из рук преступника свой велосипед. От неожиданности тот потерял равновесие, упал на землю и даже не попытался подняться.

— Потерпевший вызвал милицию и скорую. Приехавшие медики установили, что мужчина крепко спит. Проснувшись, он рассказал, что в тот день употребил примерно 15 таблеток трамадола — психотропного опиоидного анальгетика, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Судебного заседания мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе. Ранее он неоднократно был судим за кражи.