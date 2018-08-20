ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина пытался украсть велосипед в столичном подъезде, но уснул на месте преступления

21.08.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске задержали мужчину, который пытался украсть велосипед через два дня после освобождения из заключения. Более того, он уснул во время совершения преступления, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.

Кража была совершена в одной из хрущевок на улице Кижеватова. Задержал злоумышленника сам потерпевший: он с сыном возвращался домой и у подъезда нос к носу столкнулся с мужчиной, выносящим его велосипед, который стоял на лестничной площадке 5-го этажа. Хозяин поинтересовался, куда незнакомец направляется с чужим транспортом, на что получил ответ: «На диагностику».

Гражданин выхватил из рук преступника свой велосипед. От неожиданности тот потерял равновесие, упал на землю и даже не попытался подняться.

— Потерпевший вызвал милицию и скорую. Приехавшие медики установили, что мужчина крепко спит. Проснувшись, он рассказал, что в тот день употребил примерно 15 таблеток трамадола — психотропного опиоидного анальгетика, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Судебного заседания мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе. Ранее он неоднократно был судим за кражи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кража была совершена в одной из хрущевок на улице Кижеватова.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Он всегда думал о науке". Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травмотологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика