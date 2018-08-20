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Мужчина пытался украсть велосипед в столичном подъезде, но уснул на месте преступления
21.08.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by
В Минске задержали мужчину, который пытался украсть велосипед через два дня после освобождения из заключения. Более того, он уснул во время совершения преступления, сообщили агентству «
Кража была совершена в одной из хрущевок на улице Кижеватова. Задержал злоумышленника сам потерпевший: он с сыном возвращался домой и у подъезда нос к носу столкнулся с мужчиной, выносящим его велосипед, который стоял на лестничной площадке 5-го этажа. Хозяин поинтересовался, куда незнакомец направляется с чужим транспортом, на что получил ответ: «На диагностику».
Гражданин выхватил из рук преступника свой велосипед. От неожиданности тот потерял равновесие, упал на землю и даже не попытался подняться.
— Потерпевший вызвал милицию и скорую. Приехавшие медики установили, что мужчина крепко спит. Проснувшись, он рассказал, что в тот день употребил примерно 15 таблеток трамадола — психотропного опиоидного анальгетика, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Судебного заседания мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе. Ранее он неоднократно был судим за кражи.
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Кража была совершена в одной из хрущевок на улице Кижеватова.
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