СТУДОТРЯДОВСКАЯ ЖИЗНЬ: Возможность заработать упускать не стоит

В студенческий отряд им. Богушевича, сформированный при ЖРЭС Сморгонского района, входят 9 человек - учащиеся городских школ. С 20 августа они работают на объектах по благоустройству нашего города.

Для большинства это не первый опыт работы, но кто-то пришел сюда впервые. Если парень и девушка самостоятельно не могут найти себе работу на лето, то районный комитет БРСМ – вот ключевое звено в цепи между ними и организациями района, которое помогает школьникам и студентам с трудоустройством.

Андрей Сорока (СШ №7), Данила Тума (СШ №3) и Алексей Евстафьев (СШ №3) говорят, что пришли в студотряд для того, чтобы заработать деньги. Скоро сентябрь, а это значит, что нужно подготовиться к школе: приобрести необходимые канцелярские товары и обновить гардероб – помочь родителям минимизировать расходы.





Андрей СОРОКА, Данила ТУМА и Алексей ЕВСТАФЬЕВ загружают сухую траву во дворе улицы Кутузова

Юлия Страх (СШ №3) также заработанные деньги потратит на подготовку к новому учебному году. Кроме того, девушка считает, что именно в студотряде зарождаются крепкие товарищеские отношения, которые потом могут перейти в дружбу.





Юлия СТРАХ сгребает сухую траву

Дарья Гисич и Дарья Мысская (обе из СШ №3), напротив, к новому учебному году уже готовы, а деньги, заработанные в студотряде, потратят на срочные покупки. Обе девушки считают, что несмотря на то, что скоро начнется учеба, возможность заработать упускать не стоит.





Дарья ГИСИЧ и Дарья МЫССКАЯ убирают мусор в саду по улице Чапаева

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.