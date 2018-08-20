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Выдающийся белорусский врач и ученый Иосиф Воронович скончался на 90-м году жизни

21.08.2018 16:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 августа. Выдающийся белорусский хирург и ученый, один из основоположников отечественной школы травматологии и ортопедии Иосиф Воронович скончался 21 августа в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, сообщает издание "Народная воля".

Прощание с усопшим состоится 23 августа в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии (ул. Кижеватова, 60, к. 4). Вороновича похоронят на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Иосиф Воронович родился 3 декабря 1928 года в местечке Гайна (ныне агрогородок в Логойском районе Минской области) в семье крестьян.

В 1953 году окончил Минский государственный медицинский институт. Всю жизнь проработал в Белорусском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (сейчас РНПЦ травматологии и ортопедии). В 1953—1955 годах был научным сотрудником-клиницистом. В 1955—1962 годах руководил организационно-методическим отделом института и на общественных началах был врачом-лечебником. С 1962 по 1971 годы руководил клиническим отделом и отделением травматологии, с 1972 года по 1993-й — возглавлял институт и одновременно занимал должность главного травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения БССР и Республики Беларусь. С 1993 года — главный научный сотрудник медучреждения.

На счету Вороновича несколько тысяч хирургических операций, которые он практиковал до 80 лет. В 1987 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки. Ученый заложил основу белорусской школы ортопедов-артрологов и вертебрологов (исследуют патологию позвоночника, повреждения спинного мозга), стоял у истоков хирургической артрологии, эндопротезирования, органосохранных операций при опухолях костей, хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки и сколиотической деформации позвоночника.

Воронович — автор около трехсот научных работ, в том числе монографий, учебно-методических пособий, медицинских руководств. Ему принадлежат десятки авторских свидетельств, патентов и рационализаторских предложений.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 августа. Выдающийся белорусский хирург и ученый, один из основоположников отечественной школы травматологии и ортопедии Иосиф Воронович скончался 21...
 
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