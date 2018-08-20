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Выкопали и подожгли тело — по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе предъявлены новые обвинения
21.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
«После того как мужчины попали в поле зрения правоохранителей, основной фигурант и хозяин домовладения решили перепрятать тело. Они выкопали тело и поместили в другую яму. Облили горючей смесью, подожгли и спустя некоторое время закопали», — отметила Мария Кривоногова.
На основании анализа новых фактических данных, полученных следствием, действия обвиняемых были переквалифицированы. «Основному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по п.13 ч.2 ст.139 (убийство из хулиганских побуждений), ч.1 ст.347 (надругательство над трупом); хозяину домовладения, где произошло убийство, — по ч.2 ст.405 (заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступление, орудий и следов совершения этого преступления), ч.1 ст.347; третьему фигуранту — по ч.2 ст.405 УК Беларуси», — прокомментировала официальный представитель.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Выкопали и подожгли тело — по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе предъявлены новые обвинения
21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фигурантам уголовного дела об убийстве 34-летней жительницы Октябрьского района предъявлены новые обвинения, сообщила БЕЛТА...
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