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Выкопали и подожгли тело — по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе предъявлены новые обвинения

21.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Выкопали и подожгли тело — по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе предъявлены новые обвинения
21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фигурантам уголовного дела об убийстве 34-летней жительницы Октябрьского района предъявлены новые обвинения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Как сообщалось, следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами установили причастность к убийству женщины в Октябрьском районе в мае этого года трех жителей агрогородка Красная Слобода. По подозрению в совершении преступления они были задержаны и заключены под стражу. Были установлены дополнительные обстоятельства смерти потерпевшей. По данным следствия, компания распивала спиртное на территории домовладения одного из мужчин. Гость 1998 года рождения в хозяйственной постройке нанес женщине удары куском кирпича и палкой. От телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Затем попросил собутыльников помочь скрыть следы преступления. Они перенесли умершую, ее личные вещи в прицеп мотоблока хозяина дома, вывезли тело в лес и закопали. На обратном пути отмыли мотоблок от крови, а вернувшись, уничтожили видимые следы преступления.

«После того как мужчины попали в поле зрения правоохранителей, основной фигурант и хозяин домовладения решили перепрятать тело. Они выкопали тело и поместили в другую яму. Облили горючей смесью, подожгли и спустя некоторое время закопали», — отметила Мария Кривоногова.

На основании анализа новых фактических данных, полученных следствием, действия обвиняемых были переквалифицированы. «Основному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по п.13 ч.2 ст.139 (убийство из хулиганских побуждений), ч.1 ст.347 (надругательство над трупом); хозяину домовладения, где произошло убийство, — по ч.2 ст.405 (заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступление, орудий и следов совершения этого преступления), ч.1 ст.347; третьему фигуранту — по ч.2 ст.405 УК Беларуси», — прокомментировала официальный представитель.

Расследование уголовного дела продолжается.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/vykopali-i-podozhgli-telo-po-delu-ob-ubijstve-zhenschiny-v-oktjabrskom-rajone-predjjavleny-novye-314750-2018/

 
Теги: Гомель
 
 
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 21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фигурантам уголовного дела об убийстве 34-летней жительницы Октябрьского района предъявлены новые обвинения, сообщила БЕЛТА...
 
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