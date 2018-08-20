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Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть

21.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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"Мы рекомендовали письмом в адрес всех государственных органов - Министерства антимонопольного регулирования, областных исполкомов, Министерства образования - о том, чтобы в рецептурах блюд (для школьников. - Прим. БЕЛТА) уменьшить содержание соли на 20-25%, сахара - на 30-35%", - отметила Алла Малахова. Она уточнила, что по рекомендациям ВОЗ дети должны получать 5-6 г соли, а в Беларуси в нормах питания - 8-9 г. "Ввиду того, что дети недостаточно получают у нас молока, собственно, и кальция, обсуждается на уровне министерств введение в рацион школьника дополнительного молока. Родителям, дети которых питаются без дотации, тоже будет предложено дополнительно использовать в рационе молоко и кислый молочный напиток", - добавила она. Как обратила внимание завлабораторией изучения статуса питания населения Научно-практического центра гигиены Наталья Цемборевич, высокий уровень потребления соли - проблемный вопрос и для взрослого населения Беларуси. "Среднее потребление соли составляет 10,6 г в сутки, что в два раза превышает рекомендованный ВОЗ уровень. Причем эта тенденция характерна как для мужчин, так и для женщин, как для городского, так и для сельского населения", - сказала специалист.

 
 
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Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть. Об этом сообщила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков...
 
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