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Апелляция в гражданском процессе. Изменения в ГПК

21.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Вопрос: Что такое апелляция и что собой представляет апелляционное производство?

Ответ: Апелляция – обращение лица, участвующего в деле, в вышестоящий суд с просьбой проверить законность и обоснованность решения нижестоящего суда.

Апелляционное производство, как и кассационное производство, представляет собой деятельность суда второй инстанции (вышестоящего суда) по пересмотру решений суда первой инстанции (нижестоящего суда) не вступивших в законную силу.

Вопрос: Чем отличается апелляционное производство от кассационного?

Ответ: Несмотря на тождественность этих понятий, апелляционное производство имеет некоторые отличия от кассационного.

Так, увеличен срок обжалования не вступившего в законную силу решения суда первой инстанции ( районного суда).

В соответствии с данными изменениями не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок, вместо десятидневного срока на кассационное обжалование.

Следующим отличием апелляционного производства является то, что суды второй инстанции получат новые права: устанавливать новые факты в пределах заявленных исковых требований, исследовать новые доказательства, которые ранее не могли быть представлены суду по уважительной причине, назначать новые экспертные исследования и заслушивать специалистов, выполнять другие действия по исследованию и оценке фактических обстоятельств дела. 

Возможность отмены судебного решения с направлением его на повторное рассмотрение в суд первой инстанции будет ограничена только случаем существенного нарушения основополагающих процедурных норм, делающего невозможным вынесения решения в апелляционной инстанции.

Вопрос: Изменился ли порядок подачи апелляционной жалобы?

Ответ: Порядок подачи апелляционной жалобы изложен в ст. 402 ГПК.

Апелляционные жалобы и (или) протесты адресуются в суд апелляционной инстанции (судебная коллегия по гражданским делам Минского областного суда), но соответственно подаются и (или) приносятся в суд, вынесший решение.

Необходимо также обратить внимание, что наряду с увеличением срока для подачи апелляционной жалобы (вместо десяти дней – пятнадцать) и расширением права суда второй инстанции устанавливать новые факты в пределах заявленных исковых требований, заинтересованные лица будут ограничены в возможности представлять в суд второй инстанции новые доказательства (только если они не смогли воспользоваться данными доказательствами в суде первой инстанции по уважительным причинам).

При апелляционном производстве суд второй инстанции будет проверять законность и обоснованность судебных постановлений лишь в пределах жалоб (протестов), сможет выносить новое решение или изменять проверяемое на основе одной только переоценки имеющихся в деле доказательств (в результате их проверки непосредственно в судебном заседании).

Вопрос: какие требования предъявляются к содержанию апелляционной жалобы?

Ответ: Требования к содержанию апелляционной жалобы (апелляционного протеста) установлены статьей 405 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.

Так, апелляционная жалоба или апелляционный протест должны содержать: указание на пределы обжалования (опротестования), обоснование того, в чем заключаются неправильность рассмотрения дела, незаконность и необоснованность решения, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и доказательства, указание на то, обжалуется (опротестовывается) решение полностью или в части, какие изменения требуется внести, ходатайство об исследовании новых доказательств, которые имеют значение для дела, если суд первой инстанции необоснованно отказал в их принятии или если невозможность их представления суду первой инстанции была обусловлена уважительными причинами; перечень письменных материалов, которые прилагаются к апелляционной жалобе (апелляционному протесту).

При этом, ссылаясь на новые доказательства, юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны указать, каким путем такие доказательства получены, в связи с каким обстоятельствами возникла необходимость их представления и обоснование уважительности причин, по которым доказательства не могли быть представлены на рассмотрение суду первой инстанции.

Также следует обратить внимание, что при подаче апелляционной жалобы подлежит оплате государственная пошлина в размерах согласно приложению 14 к налоговому Кодексу Республики Беларусь.

Вопрос: А если жалоба не будет отвечать предъявляемым к ее составлению требованиям?

Ответ: Если апелляционная жалоба будет не соответствовать вышеизложенным требованиям и не оплачена государственной пошлиной, то определением судьи такая жалоба оставляется без движения (ст. 407 ГПК).

На определение суда об оставлении апелляционной жалобы без движения может быть подана частная жалоба или принесен частный протест.

Вопрос: Возможно ли будет дополнить жалобу или изменить ее?

Ответ: Особо необходимо отметить, что дополнение, изменение апелляционной жалобы или апелляционного протеста, а также заявление о присоединении к апелляционной жалобе подаются юридически заинтересованными в исходе дела лицами в суд первой инстанции только в пределах срока на апелляционное обжалование (опротестование) (ст.ст.409,410 ГПК), т.е. 15 дней.

Вопрос: А если срок на подачу апелляционной жалобы истек?

Ответ: Процессуальные документы, поданные по истечении установленных сроков, если не поступило заявлений об их продлении или восстановлении, судом не рассматриваются и возвращаются лицам, которыми они поданы.

Таким образом, защита прав и законных интересов участников процесса, установления истины по делу, неразрывно связано с тем, насколько добросовестно юридически заинтересованные в исходе дела лица пользуются принадлежащими им процессуальными правами, как того предусматривает ст. 56 ГПК, насколько полно изложено стороной требование   и приведены доказательства в их обоснование.

Учитывая, что не у всех граждан имеется возможность обратиться за квалифицированной юридической помощью, в фойе суда размещены образцы исковых заявлений, ставки государственной пошлины.

Заместитель председателя суда Борисовского района Войтко Инна Михайловна.

 
 
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