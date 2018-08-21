24 августа в Кореличах пройдет Божественная литургия для учащихся учебных заведений и школ

24 августа, в пятницу, в храме святых апостолов Петра и Павла состоится Божественная литургия для учащихся учебных заведений и школ г.п. Кореличи перед началом нового учебного года, на которой учащиеся смогут причаститься Святых Христовых Тайн и испросить Божией помощи и успехов в обучении в новом учебном году.

Для того, чтобы участвовать в таинствах Исповеди и Святого Причастия, ребятам нужно прийти в храм натощак, т.е. ничего не кушать и не пить.

Начало исповеди — 8.30. Начало Божественной литургии — 9.00.