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24 августа в Кореличах пройдет Божественная литургия для учащихся учебных заведений и школ

21.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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24 августа, в пятницу, в храме святых апостолов Петра и Павла состоится Божественная литургия для учащихся учебных заведений и школ г.п. Кореличи перед началом нового учебного года, на которой учащиеся смогут причаститься Святых Христовых Тайн и испросить Божией помощи и успехов в обучении в новом учебном году.

Для того, чтобы участвовать в таинствах Исповеди и Святого Причастия, ребятам нужно прийти в храм натощак, т.е. ничего не кушать и не пить.

Начало исповеди — 8.30. Начало Божественной литургии — 9.00.

 
 
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24 августа, в пятницу, в храме святых апостолов Петра и Павла состоится Божественная литургия для учащихся учебных заведений и школ
 
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