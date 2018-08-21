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Картина дня: изменения в школьном питании, модные показы к учебному сезону и как будут работать онлайн-казино

22.08.2018 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: изменения в школьном питании, модные показы к учебному сезону и как будут работать онлайн-казино

ВЧЕРА

Картина дня. 21 августа

В Беларуси усиливается контроль за организациями, которые платят своим работникам зарплаты ниже минимальной, а также принимаются меры для более оперативного отслеживания потоков кадров, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать своих клиентов, сообщил замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, комментируя новшества указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса". МНС не прогнозирует бурного роста онлайн-казино в Беларуси в ближайшее время.

Механизм предупреждения позволит увеличить оперативность устранения антимонопольных нарушений. Об этом во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, которая вступила в силу 3 августа, предусматривает возможность выдачи предупреждений. Факты нарушения антимонопольного законодательства устанавливаются в 25% расследованных случаев.

Доля ОАО "АСБ Беларусбанк" на рынке жилищного кредитования составляет почти 50%.

Около 95% белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году, сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Модные показы для школьников пройдут в Минске.

Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть. В Минске к новому учебному году разработали единое для всех школ двухнедельное меню.

Белорусские ученые разработали пряную смесь, которая позволяет снизить содержание соли в колбасах без потери вкусовых качеств.

Минздрав отслеживает сообщения о сборе средств на лечение и реабилитацию белорусов за рубежом, в том числе для оценки полноты оказанной помощи в пределах республики.

Минсельхозпрод утвердил план проведения осенних полевых работ в сельхозорганизациях в 2018 году.

МТС 1 сентября повысит стоимость услуг связи. Оператор velcom также с 1 сентября поднимет стоимость услуг связи.

В Доме-музее Янки Купалы в Вязынке прошла съемка ролика "Мы разам - мы вместе", приуроченного к Форуму регионов Беларуси и России.

Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ по биатлону в чешском Нове-Место. Летний чемпионат мира пройдет в Чехии с 24 по 26 августа.

В итальянской области Калабрия из-за паводка погибли туристы. Они входили в туристическую группу, которая исследовала ущелья и каньоны в национальном парке.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция на тему "Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об итогах вступительной кампании, востребованных специальностях, новых подходах к организации и содержанию учебного процесса и планах по развитию профессионального образования расскажут представители Министерства образования и Республиканского института профессионального образования.

Пресс-конференция "Подготовка к новому учебному году. Августовский форум педагогических работников" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, кабинет 202).

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение безопасности дорожного движения в преддверии нового учебного года. Профилактика дорожно-транспортного травматизма у детей".

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Фестиваль науки-2018. Новый проект Совета молодых ученых НАН Беларуси". Участие принимают: Кильчевский Александр Владимирович - главный ученый секретарь НАН Беларуси, академик НАН Беларуси; Иванец Андрей Иванович - председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, заместитель директора ГНУ "Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси"; Зайцев Александр Викторович - научный сотрудник ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси"; Борейко Анна Александровна - научный сотрудник ГНУ "Институт микробиологии НАН Беларуси".

Семинар и мастер-класс "Инновации в уходе за малышом до года" пройдет в 13.00 в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей по адресу: ул. Чеботарева, 6а.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День работников государственной статистики.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Провозглашен по решению 150-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке ООН.

95 лет назад родился Вейзе Аполлон Анатольевич, белорусский языковед, педагог и переводчик, доктор педагогических наук (1994), профессор (1993). Работал в вузах России, в 1968-2001 гг. в Минском государственном лингвистическом университете. Автор исследований "Смысловая компрессия текста в учебных целях", "Проблемы текстуальной лингвистики", учебников английского языка для средней школы. Перевел с белорусского на английский язык отдельные произведения В.Короткевича, В.Быкова, А.Вольского, Ф.Пестрака, ряд белорусских народных сказок и др. Умер в 2001 г.

110 лет назад родился Адамов Артюр, французский драматург. Автор пьес "Пародия", "Вторжение" и др. Умер в 1970 г.

110 лет назад родился Макаров Валентин Алексеевич, российский композитор. Автор более 120 песен, хоровых произведений. Умер в 1952 г.

70 лет назад родилась Твеленева Анна Сергеевна, российская актриса кино. Снималась в фильмах "Еще не вечер", "Идеальный муж", "Мой генерал" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

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Теги: Минск
 
 
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