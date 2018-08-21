В Минске появится скульптура по мотивам произведения Пушкина. Смотрите, какой она будет

Ко Дню города на пересечении проспекта Пушкина и улицы Одоевского появится скульптурная композиция по мотивам произведения Пушкина. Кто является ее автором, за чей счет она устанавливается и как будет выглядеть — в материале.





Авторами идеи установки памятного знака являются певец и бизнесмен Сергей Носко и скульптор Олег Демидович.

Они пришли с этим предложением к главе Фрунзенского района Артему Цурану, который его поддержал. Материал закупили на деньги спонсоров, а скульптуру произвели на предприятии Сергея Носко. К 6 сентября композицию должны установить, а пока смотрите, как выглядит ее уменьшенная копия из пластилина.





Композиция будет представлять собой барельеф из литьевого мрамора, покрашенного под бронзу, на котором изображены герои отрывка «У Лукоморья дуб зеленый». Высотой барельеф 1,6 метра, шириной — 1,4. Он будет наложен на распиленный камень.





Сергей Носко говорит, что на производстве скульптуры он ничего не зарабатывает, а просто хотчет сделать подарок району, в котором живет.

— Обидно, что на проспекте Пушкина нет ничего, связанного с Пушкиным. К тому же сейчас много детей, которые не знают, что такое избушка на курьих ножках. Хотелось бы, чтобы родители смогли подойти сюда и рассказать об этом детям. Чтобы объяснили: Александра Сергеевича можно и почитать.

После установки скульптуру передадут на баланс районному «Зеленстрою», который обустроит прилегающую к ней площадку. Тут будут новые дорожки, скамейки и урны.