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Нужен дождь. Два района Брестской области ввели запрет на посещение лесов
22.08.2018 07:44 — Новости Общества | Tut.by
В Ивацевичском и Березовском районах области ввели запреты на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки,
На время «моратория» запрещено посещение лесов как пешком, так и на транспорте. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин.
По словам специалистов, пожароопасная ситуация сохраняется на большей территории Брестчины. Если не будет сильных дождей, аналогичные запреты могут принять в Дрогичинском, Брестском, Пружанском, Ганцевичском районах.
В нынешнем сезоне в области зафиксировано 82 случая возгорания в лесах. Это в три раза больше, чем в прошлом году. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 84 человека.
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Пожароопасная ситуация сохраняется на большей территории Брестчины.
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