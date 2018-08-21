Нужен дождь. Два района Брестской области ввели запрет на посещение лесов

В Ивацевичском и Березовском районах области ввели запреты на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки, сообщает газета «Заря».

На время «моратория» запрещено посещение лесов как пешком, так и на транспорте. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин.

По словам специалистов, пожароопасная ситуация сохраняется на большей территории Брестчины. Если не будет сильных дождей, аналогичные запреты могут принять в Дрогичинском, Брестском, Пружанском, Ганцевичском районах.

В нынешнем сезоне в области зафиксировано 82 случая возгорания в лесах. Это в три раза больше, чем в прошлом году. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 84 человека.