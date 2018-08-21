Коррупция в медицине, кто идет в ПТУ, волк-перебежчик и проституция в Беларуси - все за вчера

Доброе утро!

Представляете, у волков-то все как у людей! Вот и Рыжий из Беловежской пущи «эмигрировал» в Польшу и там завел себе семью , даже, похоже, уже стал отцом. В любом случае, в Польше охота на волков запрещена, поэтому дай ему бог там простого волчьего счастья!





ВАЖНОЕ

Власти взялись за проблемные по зарплатам предприятия : усилят контроль за организациями, которые платят своим работникам зарплаты ниже минималки в 305 рублей и поторопят с данными об уволенных и принятых. Это поможет в переходе к электронной трудовой книжке и формированию республиканского банка вакансий.

В стране к новому учебному году хотят изменить питание школьников: меньше соли и сахара, больше салатиков и может даже шведский стол. Как вам ?

Суд вчера вынес приговор по громкому коррупционному делу в медицине : замглавврача Минской областной детской больницы получил 6 лет усиленного режима с конфискацией. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся: мол, да, брал — и все потратил на семью. «Сколько дали, тому и рады», — говорит.

velcom и МТС объявили о повышении тарифов с 1 сентября — прямо друг за другом. Собрали для вас новые цены по всем тарифам. Но если, например, еще за зарядку в больницах платить — то сотовая связь для белорусов скоро совсем золотой станет!

Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал, при каких условиях с России могут снять американские санкции . Кстати, говорит, во время его встречи с Владимиром Путиным санкции не обсуждали вообще.

Эх. Борисовский БАТЭ проиграл нидерландскому чемпиону ПСВ в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов. Зато Александр Глеб забил первый гол за три года! Ответная игра пройдет через неделю в Эйндховене. Будем болеть за вас, желто-синие!





ПОПУЛЯРНОЕ

В выходные президент назначил нового премьера, сменились и четыре из пяти его заместителей. Кадровые решения были приняты буквально за пару дней, без внеочередного созыва Палаты представителей — и одна из депутатов увидела в этом нарушение Конституции. Теперь готовит обращение в Конституционный суд .

Директор коммерческой компании рассказала нам, как для него работа с бюджетной организации обернулась многотысячной пеней и судами. «Уже восемь месяцев у нас арестованы счета. Идет уничтожение компании. На три месяца отправляли людей за свой счет, приходится брать разрешение у Минфина на то, чтобы выплачивать людям хотя бы минимальные суммы… Работать в таких условиях мы не можем». Вся история — здесь .

Ну и напоследок не о таком серьезном. Давайте снова читать о… проституции в Беларуси. Кто до революции был хозяйками борделей, сколько стоило одно посещение и на какое «выходное пособие» могла рассчитывать проститутка — вот здесь . Кстати, самые низкие расценки на сексуальные услуги были в городах Минской губернии, самые высокие — Витебской, а стоимость визита в целом была сопоставима с ценой обеда в забегаловке.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы, конечно, не поверите (это был сарказм), но стране нужны не только пиарщики, ивенторы, экономисты и юристы. Есть также потребность и в штукатурах и малярах, облицовщиках-плиточниках, электросварщиках, слесарях, монтажниках. Но не идут! Оказывается, ребята, выбравшие рабочие специальности, в основном интересуются профессиями кулинара, повара, обвальщика мяса… Кто и зачем получает среднее специальное образование — читайте в нашем репортаже с последнего дня зачисления в ПТУ .

А вот еще один интересный исторический текст: эмигрант из Великобритании рассказывает о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году . «Это невероятно! Понимаете, мы жили в самом центре Праги, в двух кварталах от середины Вацлавской площади, и вот я увидел в новостях танк прямо напротив нашего дома!» Кстати, теперь Ладислав Хорнан — известный и уважаемый в финансовом мире специалист, занимает высокий пост в одной из фирм в лондонском Сити, а ведь в 1985 году чехословацкие спецслужбы чуть не разрушили его карьеру и жизнь, арестовав его по обвинению в шпионаже.

Знакомьтесь — Жолан. Бывший солдат Французского иностранного легиона, сейчас едет через Беларусь в честь авиаполка «Нормандия — Неман». 28 дней назад он выехал из своего родного города Мон-де-Марсан в мемориальный велопробег. За его плечами уже более 2800 километров, еще 2200 впереди. Зачем ему все это нужно ?





На днях вручили премию MTV Video Music Awards-2018. Но узнать результаты — не главное, зачем пользователи листают новости про премию. Куда интереснее рассматривать фото гостей и участников церемонии! Кто в платьях, кто практически без — просто огонь! Смотрите сами .

Все новости вторника, 21 августа

Кстати. Сегодня в «Экономике на пальцах» обсудим, что означает назначение Сергея Румаса на пост премьер-министра? Это хорошая новость для страны или не стоит тешить себя надеждой на серьезные перемены в экономике? Готово ли правительство отстаивать свою позицию? И есть ли она у него? Какая? В общем, подключайтесь в 15.25, будет интересно .

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