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Коррупция в медицине, кто идет в ПТУ, волк-перебежчик и проституция в Беларуси - все за вчера
22.08.2018 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Представляете, у волков-то все как у людей! Вот и
ВАЖНОЕ
Власти
В стране к новому учебному году хотят изменить питание школьников: меньше соли и сахара, больше салатиков и может даже шведский стол.
Суд вчера вынес
Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал,
Эх.
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В выходные президент назначил нового премьера, сменились и четыре из пяти его заместителей. Кадровые решения были приняты буквально за пару дней, без внеочередного созыва Палаты представителей — и одна из депутатов увидела в этом нарушение Конституции.
Директор коммерческой компании рассказала нам, как для него работа с бюджетной организации обернулась многотысячной пеней и судами. «Уже восемь месяцев у нас арестованы счета. Идет уничтожение компании. На три месяца отправляли людей за свой счет, приходится брать разрешение у Минфина на то, чтобы выплачивать людям хотя бы минимальные суммы… Работать в таких условиях мы не можем».
Ну и напоследок не о таком серьезном. Давайте снова читать о… проституции в Беларуси. Кто до революции был хозяйками борделей, сколько стоило одно посещение и на какое «выходное пособие» могла рассчитывать проститутка —
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вы, конечно, не поверите (это был сарказм), но стране нужны не только пиарщики, ивенторы, экономисты и юристы. Есть также потребность и в штукатурах и малярах, облицовщиках-плиточниках, электросварщиках, слесарях, монтажниках. Но не идут! Оказывается, ребята, выбравшие рабочие специальности, в основном интересуются профессиями кулинара, повара, обвальщика мяса… Кто и зачем получает среднее специальное образование — читайте в нашем
А вот еще один интересный исторический текст:
Знакомьтесь — Жолан. Бывший солдат Французского иностранного легиона, сейчас едет через Беларусь в честь авиаполка «Нормандия — Неман». 28 дней назад он выехал из своего родного города Мон-де-Марсан в мемориальный велопробег. За его плечами уже более 2800 километров, еще 2200 впереди.
На днях вручили премию MTV Video Music Awards-2018. Но узнать результаты — не главное, зачем пользователи листают новости про премию. Куда интереснее рассматривать фото гостей и участников церемонии! Кто в платьях, кто практически без — просто огонь!
Кстати. Сегодня в «Экономике на пальцах» обсудим, что означает назначение Сергея Румаса на пост премьер-министра? Это хорошая новость для страны или не стоит тешить себя надеждой на серьезные перемены в экономике? Готово ли правительство отстаивать свою позицию? И есть ли она у него? Какая?
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Представляете, у волков-то все как у людей! Вот и Рыжий из Беловежской пущи "эмигрировал" в Польшу и там завел себе семью, даже, похоже, уже стал отцом. В любом случае,...
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