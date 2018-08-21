Как выглядели белорусские невесты и их свадебные венки в начале и середине ХХ века

Какие венки надевали на свадьбу белоруски сорок лет назад? А семьдесят? Культурный проект Veha cобрал большую коллекцию старых фотографий из разных регионов Беларуси, так что теперь мы можем посмотреть, как выглядели невесты в XX веке, и узнать, зачем они носили венок.
Авторы проекта Veha подметили, что обрядовый венок — яркая деталь на свадебных снимках белорусов в ХХ веке. Из разных уголков Беларуси прислали больше 180 снимков со свадебными венками.
— Нас интересуют снимки до 1970-х, потому что позже обрядовый венок уже трансформировался в обычный свадебный, — рассказывает автор проекта Леся Пчелка.
В коллекции есть фотографии 1920−1930-х годов, а также снимки околовоенной поры — самые многочисленные и яркие.
Фото со свадебными венками представят на выставке «Дзявочы вечар» в рамках «Месяца фотографии», который пройдет в Минске с 6 сентября по 6 октября.
— Дзявочы вечар — так назывался девичник, ночь перед свадьбой. Это время, когда незамужние девушки собирались у невесты, пели песни, плели венок, ели угощения. Это были проводы девушки в новую жизнь, после свадьбы она прощалась с девичеством и его символом — венком. Существовала традиция, когда свекровь на свадьбе снимала венок и надевала намитку или платок невестке. Что-то из этого дошло и до нашего времени, — рассказывает Леся Пчелка. — Вообще сама форма венка, круг — очень символична. Это бесконечность, солнце, жизнь. В сплетении язычества и христианства, характерном для Беларуси, круг — один из самых важных символов.
Авторы проекта стараются не только показывать собранные снимки, но и рассказывать про значения элементов свадебного венка.
— Мы хотим, чтобы человеку, который найдет в своем домашнем архиве фотографию с венком, она показалось более значимой. Вокруг этого объекта много традиций. Например, девушка-сирота не могла вплетать в свадебный венок красные ленты и цветы. Если женщина выходила замуж второй раз, она вообще не имела права надевать венок. На снимках 1940−1950 годов мы видим, что в венки вплетали колосья, елки. Все это символы, связанные с достатком, урожаем, — люди хотели жить благополучно.
Традиционно свадебные венки белорусы делали из искусственных цветов.
— Предпочтение давалось искусственным цветам, потому что считалось, что если венок завянет, то и любовь завянет.
Свадебный венок в семьях пытались сохранить, если позволял достаток.
— Иногда детали венка сохраняли. В этнографическом музее видела икону, украшенную цветами из свадебного венка. Иногда женщины брали части венка и делали обереги для своих сыновей, которые шли на фронт.
Неприметный снимок в чемодане вашей бабушки может иметь ценность не только для семейной истории, но и для истории страны.
В прошлом году Veha собрала интересную коллекцию традиционных в Беларуси снимков на фоне тканых покрывал, мы публиковали подборку на TUT.BY. Те снимки планируют издать книгой, для того чтобы собрать средства на издание, команда культурного проекта запустила краудфандинговую кампанию на площадке ulej.by.