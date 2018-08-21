Как выглядели белорусские невесты и их свадебные венки в начале и середине ХХ века

Какие венки надевали на свадьбу белоруски сорок лет назад? А семьдесят? Культурный проект Veha cобрал большую коллекцию старых фотографий из разных регионов Беларуси, так что теперь мы можем посмотреть, как выглядели невесты в XX веке, и узнать, зачем они носили венок.



Николай Ващилко и Вера Лойко, 1963 год, деревня Шевели Ляховичского района. Фото из семейного архива Нины Казленя

Авторы проекта Veha подметили, что обрядовый венок — яркая деталь на свадебных снимках белорусов в ХХ веке. Из разных уголков Беларуси прислали больше 180 снимков со свадебными венками.

— Нас интересуют снимки до 1970-х, потому что позже обрядовый венок уже трансформировался в обычный свадебный, — рассказывает автор проекта Леся Пчелка.

В коллекции есть фотографии 1920−1930-х годов, а также снимки околовоенной поры — самые многочисленные и яркие.



Свадьба Анатолия Стромского и Екатерины Каранкевич. Место свадьбы неизвестно, но и Анатолий, и Екатерина из Бобруйска



Семья Касабудских, деревня Ластаянцы Воложинского района, приблизительно 1930 год. Фото из частного собрания Сергея Лескетя



Свадьба 12 мая 1936 года, деревня Падомхи Докшицкого района Витебской области. Фото из архива Змитрока Буглака



Николай Борисик и Ольга Вожейко, 1927−1928 годы, город Слоним, Гродненская область. Фото из архива Марии Кужаль



Фото из архива семьи Липень, город Червень Минской области



Крикун Александр и Шевардак Антонина, 1940 ил 1941 год, деревня Падомхи, Докшицкий район Витебской области. Фото из архива Дмитрия Буглака

Фото со свадебными венками представят на выставке «Дзявочы вечар» в рамках «Месяца фотографии», который пройдет в Минске с 6 сентября по 6 октября.

— Дзявочы вечар — так назывался девичник, ночь перед свадьбой. Это время, когда незамужние девушки собирались у невесты, пели песни, плели венок, ели угощения. Это были проводы девушки в новую жизнь, после свадьбы она прощалась с девичеством и его символом — венком. Существовала традиция, когда свекровь на свадьбе снимала венок и надевала намитку или платок невестке. Что-то из этого дошло и до нашего времени, — рассказывает Леся Пчелка. — Вообще сама форма венка, круг — очень символична. Это бесконечность, солнце, жизнь. В сплетении язычества и христианства, характерном для Беларуси, круг — один из самых важных символов.





1921-1939 годы, фото из архива Глубокского историко-этнографического музея

Иван Пашковский и Октавия Павлюковская, примерно 1935 год. Жили в деревне Иница (теперь — Столбцовский район), венчались, предположительно, в Мирском костеле

Ориентировочно 1921-1939 годы, город Глубокое Витебской области. Фото из архива Глубокского историко-этнографического музея

Раиса Ярмизина выходит замуж на оккупированной территории. 1942 или 1943 год, Большая Берестовица Гродненской области

Авторы проекта стараются не только показывать собранные снимки, но и рассказывать про значения элементов свадебного венка.

— Мы хотим, чтобы человеку, который найдет в своем домашнем архиве фотографию с венком, она показалось более значимой. Вокруг этого объекта много традиций. Например, девушка-сирота не могла вплетать в свадебный венок красные ленты и цветы. Если женщина выходила замуж второй раз, она вообще не имела права надевать венок. На снимках 1940−1950 годов мы видим, что в венки вплетали колосья, елки. Все это символы, связанные с достатком, урожаем, — люди хотели жить благополучно.



Ирина и Анатолий Козловские, 1957 год, поселок Илья Вилейского района Минской области. Фото из архива Людмилы Сильновой



Павловская Александрина и Лучина Владимир, 1961 год, деревня Александровка, Червенский район Минской области. Фото из архива Александра Лучины



Лукша Юзеф и Гигола Леонарда, примерно 1950-е годы, деревня Киякова, Докшицкий район Витебской области. Фото из архива Дмитрия Буглака



Ориентировочно 1940−1950 годы, Слуцкий район Минской области. Фото из архива Сергея Лескеця



Янина Ковалевская и Иосиф Варакс, 1960-е, город Столбцы Минской области. Фото: из белорусского архива устной истории



Свадьбе в деревне Гродзянка Осиповичского района, 1950-е годы. Фото из архива семьи Бычковых

Традиционно свадебные венки белорусы делали из искусственных цветов.

— Предпочтение давалось искусственным цветам, потому что считалось, что если венок завянет, то и любовь завянет.



Янина Норович и Станислав Садовский, 1936 год, Будслав, Мядельский район Минской области. Фото из архива Леси Пчелки

Мария Козловская и Михаил Юкович, 1947 год, застенок Радивщизна Свирского района (теперь хутор в Островецком районе)

Константин Литвинович и Мария Шорец, 1954 год, деревня Дядичи, Вилейский район Минской области

Деревня Пугачи Воложинского района Минской области, 1950−1952 годы. Из архива Дмитрия Серебрянникова

Анна и Алексей, 1953 год, городской поселок Плещеницы Минской области

Свадебный венок в семьях пытались сохранить, если позволял достаток.

— Иногда детали венка сохраняли. В этнографическом музее видела икону, украшенную цветами из свадебного венка. Иногда женщины брали части венка и делали обереги для своих сыновей, которые шли на фронт.



Михаил Пчелка и Анна Садовская, 1962 год, Будслав Минской области. Фото из семейного архива Леси Пчелки



Семья Белых на пороге церкви в Василевичах, Речицкий район. Свадебная фотография 1946 года, подписана сзади: «В день нашего счастливого дня». Известно, что между женихом и невестой на этом снимке стоит «свяцілка». Это должность, на которую выбирали дочь сестры жениха, причем незамужнюю. «Свяцілка» весь вечер держала венчальные свечи и смотрела за выполнением свадебного обряда



Иван и София Жмура, деревня Сетевина около Новогрудка, примерно 1964 год. Фото из архива Татьяны Курьян



Свадьба Зои Дудко, 1959 год, деревня Большая Берестовица, Гродненской области. Фото из архива Аси Валькович



Петр Мастицкий, Боженна Стефанович, 1960 год, Гродно, фотостудия «Ландыш»



Начало ХХ века. Фото из архива коллекционера Ивана Муравьева



Гицевич Иван с женой, 1961 год, деревня Липнишки Ивьевского района Гродненской области. Фото: Белорусский архив устной истории

Неприметный снимок в чемодане вашей бабушки может иметь ценность не только для семейной истории, но и для истории страны.



Волчок Николай и Анна 1952 годы, деревня Заполье, Червенский район Минской области. Фото: из архива Виктории Дорожок

Галина Сыроежкина, 1981 год, Борисов

Свадьба Кондрата и Александры Ксёнда, 1948 год, деревня Мотоль, сейчас в Брестской области

Люся Савицкая и Ян Якубович, примерно 1955 год. Будслав Минской области. На голове невесты — свадебный убор, который назывался мирт, а в некоторых деревнях — вэлен, пишут белорусы, передавшие снимок. Это головной убор из шелковой ткани, ткань собирали в сборку, а в складки вставляли растение — мирт, которое росло в каждом саду. Мирт — символ вечной любви, радости, мира и счастья

В прошлом году Veha собрала интересную коллекцию традиционных в Беларуси снимков на фоне тканых покрывал, мы публиковали подборку на TUT.BY. Те снимки планируют издать книгой, для того чтобы собрать средства на издание, команда культурного проекта запустила краудфандинговую кампанию на площадке ulej.by .