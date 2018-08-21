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История с фотоловушки. Дачники и их мусор два дня превращали остановку в помойку, а дорожники их снимали

22.08.2018 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Дорожники из Барановичского района опубликовали в районной газете «Наш край» кадры с видеоловушки, установленной возле одной из остановок — чтобы показать, как усилиями отдыхающих она за два дня превращается в помойку.


В последние годы мусорная проблема стала настоящим бичом дорожников, пишет издание. Еженедельно они вынуждены собирать тонны отходов с обочин дорог и с остановок. Особенно много их после выходных, поскольку, выезжая с дач, люди берут пакеты с мусором и выбрасывают их на ближайшей остановке, нарушая тем самым законодательство об обращении с отходами. За это предусмотрен штраф от 5 до 50 базовых величин для физлица.

В итоге у самых «проблемных» остановочных пунктов были установлены видеоловушки. По кадрам с одной из них можно оценить масштабы проблемы. За одни выходные дачники выложили вокруг урны горку из мусорных пакетов.







 
 
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