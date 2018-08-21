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На МКАД автомобиль насмерть сбил 38-летнего минчанина

22.08.2018 09:14 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. На Минской кольцевой автодороге минувшей ночью легковой автомобиль насмерть сбил 38-летнего минчанина.

Как сообщила пресс-служба МВД, в Минске в 00.15 на 10-м километре МКАД мужчина, управляя автомашиной "Хонда", совершил наезд на переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода минчанина 1980 года рождения, который погиб на месте.

Также в Ветке 20 августа в 22.00 сотрудниками УВД Гомельского облисполкома, РОВД и ОМОН УВД по месту жительства задержан мужчина 1975 года рождения, который сбыл три грамма высушенной марихуаны. В ходе обыска в бане во дворе дома обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Изъяты семена и оборудование. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 328 УК Республики Беларусь.

В течение дежурных суток зарегистрировано 260 преступлений и 37 происшествий. По линии уголовного розыска зарегистрировано 164 преступления, по 92 — установлены подозреваемые.

Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. На Минской кольцевой автодороге минувшей ночью легковой автомобиль насмерть сбил 38-летнего минчанина. Как сообщила пресс-служба МВД, в Минске в...
 
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