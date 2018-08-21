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В октябре из Гродно можно будет улететь в Египет, а в аэропорту построят зону для бизнес-авиации

22.08.2018 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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За прошлый год Гродненский аэропорт обслужил почти 10 тысяч пассажиров, а с начала нынешнего года — более 7 тысяч. Летом рейсов, конечно, больше. Из Гродно можно улететь на отдых в Болгарию, Турцию и Черногорию. Всего около полусотни рейсов, рассказывает «Гродненская правда». А с прошлого года через пограничный пункт пропуска «Аэропорт Гродно» в Беларусь могут прилетать безвизовые туристы.


— С октября нынешнего года из Гродненского аэропорта, а также еще трех региональных будут выполняться чартерные рейсы в Египет. Уже есть договоренность между нашим предприятием и авиакомпанией, которая будет осуществлять полеты. Планируется, что рейсы будут организованы с периодичностью раз в десять дней, — рассказал заместитель генерального директора государственного предприятия «Белаэронавигация» Иван Герловский.

Гродненский аэропорт введен в эксплуатацию в 1983 году. В декабре этого же года выполнен первый технический рейс на самолете ТУ-134, а в июле 1984 — пассажирский по маршруту Гродно-Москва-Гродно. В 1993 году аэропорту присвоен статус международного. Аэродром относится к классу «В». Пропускная способность аэровокзального комплекса — 300 человек в час. В аэровокзале имеется VIP-зал, оборудована комната матери и ребенка. Несколько лет назад в здании аэропорта прошел масштабный ремонт.

В Гродно прошел республиканский семинар, на котором обсуждались перспективы региональных аэропортов, в том числе и Гродненского.

Участники обсуждали также возможность прихода в региональные аэропорты лоукостеров.

По словам зарубежных участников семинара, ежегодно около 250 тысяч белорусов летают из аэропорта в Вильнюсе в различных направлениях, в том числе пользуясь услугами лоукостеров.

Также говорили о том, что в Гродненском аэропорту возможно строительство зоны для воздушных судов бизнес-авиации — такую новость озвучили представители «Белаэронавигации». Предположительно эта зона будет включать перрон, ангары для хранения и обслуживания бизнес-самолетов. Для инвестирования в строительство планируется привлечь бизнес-сообщества граничащих с регионом стран.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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За прошлый год Гродненский аэропорт обслужил почти 10 тысяч пассажиров, а с начала нынешнего года - более 7 тысяч. Летом рейсов, конечно, больше. Из Гродно можно...
 
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