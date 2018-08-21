26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень. Будут перекрывать дороги

26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень, сообщают «Гомельские ведомости». Как рассказали в общественном объединении «Велогомель», место сбора — вблизи остановки «72 школа» в 14.00. Кроме «покатушек» по перекрытому участку дороги, участников ждет насыщенная развлекательная программа.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Запланированы фигурное вождение, викторина, мастер-класс по несложному ремонту велосипеда (бортирование колеса, заклейка камеры), бесплатный осмотр и консультирование по техническому состоянию велотранспорта, лекция о безопасном передвижении на велосипеде в условиях города.

Также все желающие смогут принять участие в скоростной велогонке. Победителей определят в разных возрастных категориях: юниоры (14−17лет), элита (18−32 года), мастера (33−42 года) и эксперты (43 года и старше).

На время мероприятия, с 14.00 до 18.00, участок дороги «Восточный обход» от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром Газеты «Гомельская правда» будет перекрыт.