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26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень. Будут перекрывать дороги
22.08.2018 10:05 — Новости Общества | Tut.by
26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень,
Запланированы фигурное вождение, викторина, мастер-класс по несложному ремонту велосипеда (бортирование колеса, заклейка камеры), бесплатный осмотр и консультирование по техническому состоянию велотранспорта, лекция о безопасном передвижении на велосипеде в условиях города.
Также все желающие смогут принять участие в скоростной велогонке. Победителей определят в разных возрастных категориях: юниоры (14−17лет), элита (18−32 года), мастера (33−42 года) и эксперты (43 года и старше).
На время мероприятия, с 14.00 до 18.00, участок дороги «Восточный обход» от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром Газеты «Гомельская правда» будет перекрыт.
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Кроме "покатушек" по перекрытому участку дороги, участников ждет насыщенная развлекательная программа.
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