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26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень. Будут перекрывать дороги

22.08.2018 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень, сообщают «Гомельские ведомости». Как рассказали в общественном объединении «Велогомель», место сбора — вблизи остановки «72 школа» в 14.00. Кроме «покатушек» по перекрытому участку дороги, участников ждет насыщенная развлекательная программа.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Запланированы фигурное вождение, викторина, мастер-класс по несложному ремонту велосипеда (бортирование колеса, заклейка камеры), бесплатный осмотр и консультирование по техническому состоянию велотранспорта, лекция о безопасном передвижении на велосипеде в условиях города.

Также все желающие смогут принять участие в скоростной велогонке. Победителей определят в разных возрастных категориях: юниоры (14−17лет), элита (18−32 года), мастера (33−42 года) и эксперты (43 года и старше).

На время мероприятия, с 14.00 до 18.00, участок дороги «Восточный обход» от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром Газеты «Гомельская правда» будет перекрыт.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кроме "покатушек" по перекрытому участку дороги, участников ждет насыщенная развлекательная программа.
 
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