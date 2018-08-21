Семинар с участием замминистра по чрезвычайным ситуациям прошел в Борисове

В семинаре принимали участие работники инспекции надзора и профилактики Березинского, Крупского, Смолевичского, Червенского, Логойского райотделов, представители Борисовского горрайотдела и работники Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Основная цель семинара – повышение профессионального уровня работников инспекции надзора и профилактики. Открыл семинар-совещание первый заместитель начальника учреждения «Минское областное управление» Владимир Янчик, уделив особое внимание вопросу эффективности и результативности работы каждого работника. Также Владимир Анатольевич обратил внимание на корректное общение с представителями субъектов хозяйствования, дисциплину и здоровый образ жизни работников МЧС.

Затем слово было предоставлено старшему инспектору по особым поручениям ССБ Александру Пиуте. Его выступление было ориентировано на соблюдении антикоррупционного законодательства и предупреждению административных нарушений среди работников ОПЧС. «Коррупция – это одно из социальных зол, которые мешают развиваться нашему обществу», – отметил Александр Михайлович.

Об анализе работы с обращениями граждан и юридическими лицами и осуществление административных процедур и правильности ведения ежедневного планирования рассказали заместитель начальника отдела кадров Елена Глущенко и начальник организационного аналитического отдела Станислав Ивуть.

Итоги семинара-совещания подвел заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Долголивец, который рассказал об обстановке, складывающейся на объектах с массовым пребыванием граждан, о пожарах и гибели людей на них. Коснулся вопроса наведения порядка на земле, взаимодействия с субъектами профилактики, а также акцентировал внимания на подборе кадров работников органов и подразделений по ЧС. Призвал вести более пристальную разъяснительную работу по вопросам обеспечения пожарной безопасности в трудовых коллективах, на объектах с массовым пребыванием людей, а также с населением.