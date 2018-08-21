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Коррупция в медицине: бывшего замглавврача осудили на шесть лет усиленного режима

22.08.2018 10:27 — Новости Общества | БДГ  
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Суд Минского района приговорил бывшего заместителя главного врача Минской областной детской больницы к шести годам тюрьмы в условиях усиленного режима.

Как сообщает БелаПАН, речь идет об Аркадии Потапове, задержанном 27 декабря 2017 года. Его содержали под стражей с февраля 2018 года. 

По информации следствия, с мая 2015 года по декабрь 2017-го врач получал взятки от индивидуальных предпринимателей за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медучреждения, всего было выявлено 24 таких эпизода. На суде обвиняемый полностью признал вину.

Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии усиленного режима, его лишили права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Отметим, что глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня рассказал журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов. Среди них: директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак; начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Задержан также директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил 25 июня журналистам в парламенте, что в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. «Если бы знал, то меры были бы приняты», – отметил он.

 
 
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Суд Минского района приговорил бывшего заместителя главного врача Минской областной детской больницы к шести годам тюрьмы в условиях усиленного режима.
 
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