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Коррупция в медицине: бывшего замглавврача осудили на шесть лет усиленного режима
22.08.2018 10:27 — Новости Общества | БДГ
Суд Минского района приговорил бывшего заместителя главного врача Минской областной детской больницы к шести годам тюрьмы в условиях усиленного режима.
Как сообщает
По информации следствия, с мая 2015 года по декабрь 2017-го врач получал взятки от индивидуальных предпринимателей за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медучреждения, всего было выявлено 24 таких эпизода. На суде обвиняемый полностью признал вину.
Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии усиленного режима, его лишили права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Отметим, что глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня
Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко
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Суд Минского района приговорил бывшего заместителя главного врача Минской областной детской больницы к шести годам тюрьмы в условиях усиленного режима.
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