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На Кировщине Госавтоинспекция проводит акцию «Внимание — дети!»

22.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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На Кировщине Госавтоинспекция проводит акцию «Внимание — дети!»

Как сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев, с 25 августа по 5 сентября в светлое время суток водители должны включать ближний свет фар на автотранспорте. За невыполнение данного требования Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин. 

По словам собеседника, перед началом нового учебного года Госавтоинспекция традиционно проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Акция организовывается для предупреждения и профилактики детского травматизма на дорогах.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Также 31 августа по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «В новый учебный год — безопасных всем дорог!».

За летние месяцы на дорогах региона в 16 ДТП пострадали 19 детей, 1 подросток погиб. Всего же с начала года на территории области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий: 1 подросток погиб, 33 получили травмы.

 
 
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Как сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев, с 25 августа по 5 сентября в светлое время суток водители должны включать...
 
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