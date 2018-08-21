Напомним, ранее о повышении тарифов сообщил МТС.

Оператор мобильной связи Velcom объявил о повышении тарифов с 1 сентября.Напомним, ранее о повышении тарифов сообщил

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

Без изменений останутся:

стоимость тарифных планов фиксированной связи;

абонентская плата тарифного плана lemon;

размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств»;

тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге;

стоимость ряда дополнительных услуг.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Одновременно с указанными выше изменениями существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.

Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.