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Velcom объявил о повышении тарифов с 1 сентября
22.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Оператор мобильной связи Velcom объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Напомним, ранее о повышении тарифов сообщил
Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.
Без изменений останутся:
Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.
Одновременно с указанными выше изменениями существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.
Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.
С новыми ценами на некоторые услуги связи можно ознакомиться, перейдя по ссылкам
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> Оператор мобильной связи Velcom объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Напомним, ранее о повышении тарифов сообщил МТС. Размер абонентских плат, единовременных...
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