|
Мужчине, который 18 лет назад в Гродно убил и изнасиловал девушку, вынесли жесткий приговор
22.08.2018 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Мужчине, который 18 лет назад убил 19-летнюю девушку, вынесен приговор. Он осужден на 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть опротестован и обжалован,
Гродно раскрыли через 17 лет. Обвиняемому грозит внушительный срок">Напомним, 19-летнюю девушку в августе 2000 года сильно избили и изнасиловали, от полученных травм она умерла на месте. Тело нашли недалеко от базы отдыха «Купалинка» в Гродно.
Много лет существенных зацепок в деле не было. В 2017 году милиция отобрала биологические образцы у ранее судимых за тяжкие преступления. Так нашлось совпадение с анализом 51-летнего жителя Гродно, который уже сидел за убийство.
В 1994 году он получил 7 лет лишения свободы, освободился условно-досрочно в июне 1999 года. А потом убил девушку.
С момента совершения преступления и до выявления его причастности к убийству он вел обычный образ жизни.
Учитывая тяжесть содеянного, суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда мужчина был признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, лицом, ранее совершившим умышленное убийство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненец осужден на 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, может быть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)