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Мужчине, который 18 лет назад в Гродно убил и изнасиловал девушку, вынесли жесткий приговор

22.08.2018 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчине, который 18 лет назад убил 19-летнюю девушку, вынесен приговор. Он осужден на 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть опротестован и обжалован, сообщается на сайте Генпрокуратуры.


Гродно раскрыли через 17 лет. Обвиняемому грозит внушительный срок">Напомним, 19-летнюю девушку в августе 2000 года сильно избили и изнасиловали, от полученных травм она умерла на месте. Тело нашли недалеко от базы отдыха «Купалинка» в Гродно.

Много лет существенных зацепок в деле не было. В 2017 году милиция отобрала биологические образцы у ранее судимых за тяжкие преступления. Так нашлось совпадение с анализом 51-летнего жителя Гродно, который уже сидел за убийство.

В 1994 году он получил 7 лет лишения свободы, освободился условно-досрочно в июне 1999 года. А потом убил девушку.

С момента совершения преступления и до выявления его причастности к убийству он вел обычный образ жизни.

Учитывая тяжесть содеянного, суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда мужчина был признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец осужден на 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, может быть...
 
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