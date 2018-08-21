Голодавшего пациента туберкулезной больницы в Волковичах перевели в РНПЦ пульмонологии

На девятый день голодовки больного туберкулезом 29-летнего Вячеслава Лабецкого перевели из больницы в Волковичах (Дзержинский район Минской области) в реанимацию РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. После чего Лабецкий прекратил голодовку.

Как сообщил Лабецкий БелаПАН, семь дней он отказывался только от еды , а на восьмой день, 20 августа, перешел на сухую голодовку, когда узнал, что врачи готовят документацию для предоставления в суд, чтобы продлить срок его пребывания в Волковичах. Лабецкий считает, что может проходить лечение амбулаторно, и не хочет находиться в фактическом заключении, ведь «не является бактериовыделителем и не опасен для общества».

Больница в Волковичах — специализированное закрытое учреждение для принудительного лечения больных туберкулезом по решению суда. В двух отделениях больницы 80 мест, 40 из которых сейчас заняты. Все больные имеют мультирезистентную форму туберкулеза (устойчивую к нескольким препаратам, в том числе к двум наиболее эффективным).

Лабецкий рассказал БелаПАН, что решение о его переводе в РНПЦ принималось с условием прекращения голодовки руководством РНПЦ, директор которого Геннадий Гуревич являющийся главным внештатным фтизиатром Минздрава, 21 августа приезжал в Волковичи и общался с Лабецким.

«У меня спросили, начну ли я принимать пищу, если переведут в РНПЦ. Я ответил, что „да“. Я ведь начал голодать, потому что хотел оказаться там, а потом перейти на амбулаторное лечение. Я объяснял им, что пошел на голодовку как на крайнюю меру, потому что иначе до врачей не достучаться. Теперь я нахожусь в реанимации РНПЦ, как мне объяснили — для того, чтобы восстановиться после голодовки. Я буду продолжать прием лекарств здесь, а потом амбулаторно, столько, сколько потребуется. Моя цель — вылечиться от туберкулеза. Для меня это важно для сохранения своего здоровья и еще потому, что я живу в квартире с родителями и двумя племянницами. Я не хочу быть для них опасным».

Лабецкий находился в Волковичах около полугода, полный курс лечения мультирезистентного туберкулеза составляет 24 месяца, при отсутствии бактериовыделения может проводиться амбулаторно.

Главный врач 2-го городского противотуберкулезного диспансера Андрей Астровко в комментарии БелаПАН подчеркнул, что голодовка — это нарушение правил внутреннего распорядка, а представления Лабецкого о том, что он не является социально опасным, ошибочно. Согласно законодательству к представляющим опасность для здоровья населения заболеваниям относится активный туберкулез органов дыхания вне зависимости от наличия бактериовыделения. На принудительное лечение направляются больные вне зависимости от того, являются они бактериовыделителями или нет. Основной критерий — отказ от амбулаторного лечения, нарушение режима в туберкулезных стационарах.