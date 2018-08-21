Четвертые сутки разыскивают беглеца из Ганцевичского района, которого подозревают в убийстве жены

В Ганцевичском районе разыскивают 51-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей жены , сообщил TUT.BY официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

19 августа в деревне Мальковичи возле фермы обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством и объявили в розыск 51-летнего супруга погибшей, его подозревают в совершении преступления.

По данным на 9.00 22 августа мужчина еще не задержан. Как ранее писала местная газета «Ганцавiцкi час» , в поисках участвуют милиция, спасатели и лесники, которые прочесывают лес в поисках беглеца.