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Четвертые сутки разыскивают беглеца из Ганцевичского района, которого подозревают в убийстве жены
22.08.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
В Ганцевичском районе разыскивают 51-летнего местного жителя, который подозревается в
19 августа в деревне Мальковичи возле фермы обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством и объявили в розыск 51-летнего супруга погибшей, его подозревают в совершении преступления.
По данным на 9.00 22 августа мужчина еще не задержан. Как ранее писала местная газета
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В поисках участвуют милиция, спасатели и лесники.
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