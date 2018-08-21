Контролер в Минске подрался с пьяным безбилетником и написал на него заявление в милицию

Минчанин Александр стал свидетелем драки между контролером и безбилетником на остановке на Площади Победы и отправил в редакцию видео конфликта. Мы узнали, чем завершился инцидент.

Все случилось 21 августа вечером. Как следует из видео, контролер на остановке общественного транспорта не давал уйти пассажиру. Между мужчинами завязалась драка. По словам очевидца, пассажир был нетрезв.

В контрольно-ревизорской службе агентства «Минсктранс» нам пояснили, что сейчас по данному инциденту ведется разбирательство.

— У гражданина был выявлен факт безбилетного проезда. Его попросили покинуть транспортное средство для оформления процессуальных документов. Документов, удостоверяющих личность, у него не было. Были вызваны сотрудники милиции для установления личных данных. Мужчина был в нетрезвом состоянии, его освидетельствовали.

Контролер подал заявление в милицию на пассажира за причинение телесных повреждений, оскорбления и угрозы. Заметим, что у работников ревизорской службы для конфликтных ситуаций работают видеорегистраторы.

В службе поясняют, что руководство оценивает действия контролера по исполнению им служебных обязанностей — это проверка полноты оплаты проезда, были ли действия правильные или нет. Если пассажир стал инициатором конфликта, тогда контролер обращается в милицию с заявлением и просит привлечь к ответственности пассажира.

Напомним , месяц назад на «Народной» также произошел конфликт и драка между контролером и пассажиром с ребенком. Тогда работник «Минсктранса» подала заявление в милицию на пассажирку за то, что та первая нанесла удар.

По ситуации на «Народной» также до сих пор ведется разбирательство. Результатов проверки, чтобы дать оценку правомерным действиям как одной, так и другой стороны, пока нет. Контролер после этого случая продолжает исполнять свои обязанности, рассказали в «Минсктрансе».