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В Березинском районе в результате обрушения грунта погиб рабочий

22.08.2018 11:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Березинский районный отдел Следственного комитета проводит доследственую проверку по факту смерти рабочего государственного унитарного предприятия "Березинское ПМС", сообщила пресс-служба СК.

Трагической случай произошел 21 августа в деревне Котово Березинского района, где проводились работы по отводу воды на поле. Во время укладки дренажных труб произошел обвал земли. В результате рабочего, который находился в траншее на двухметровой глубине, засыпало грунтом. 32-летний житель Березино скончался.

Следствием с участием эксперта проведен осмотр места происшествия. В рамках проверочных мероприятий изучается изъятая документация, касающаяся обслуживания мелиоративных систем, соблюдения правил охраны труда при выполнении земляных работ, трудовых обязанностей, опрашиваются работники, должностные лица обслуживающей организации.

Точная причина смерти будет установлена управлением Государственного комитета судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СК.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Березинский районный отдел Следственного комитета проводит доследственую проверку по факту смерти рабочего государственного унитарного...
 
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