ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности

22.08.2018 10:19 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 22 августа. В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в августе 2000 года в лесном массиве урочища Грандичи Гродненского района, недалеко от детского оздоровительного лагеря "Купалинка", было найдено тело 19-летней девушки с многочисленными повреждениями и признаками насильственной смерти. Несмотря на предпринятые правоохранительными органами усилия, раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Лицо, совершившее убийство с особой жестокостью, было установлено благодаря появившейся у экспертов возможности определять генотип человека по биологическому материалу. В 2017 году при работе с лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, эксперты отобрали биологические образцы у 51-летнего жителя Гродно и провели генотипоскопическую экспертизу. Анализ образцов совпал с генотипом, выведенным из биологического материала, который был обнаружен и изъят в ходе осмотра места происшествия в 2000 году, в том числе на вещах убитой.

Мужчина осуждался в 1994 году за убийство на семь лет лишения свободы, освободился условно-досрочно из исправительного учреждения в июне 1999 года. А немногим более чем через год подозреваемый вновь умышленно убил человека. С момента совершения преступления и до выявления его причастности к убийству он вел обычный образ жизни, имел семью, работал.

Учитывая тяжесть содеянного, суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда он признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, лицом, ранее совершившим умышленное убийство, по статье 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть опротестован и обжалован.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 августа. В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в августе 2000 года в лесном массиве...
 
Новости дня
Новости общества
 
26 августа в Гомеле пройдет очередной ВелоДень. Будут перекрывать дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика