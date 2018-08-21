До 29 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 23 августа

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 23 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, в некоторых районах - 4-5 градусов выше нуля. Днем ожидается 20-26 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 27-29 градусов.-0-

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