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До 29 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 23 августа
22.08.2018 11:50 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 23 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, в некоторых районах - 4-5 градусов выше нуля. Днем ожидается 20-26 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 27-29 градусов.-0-
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 23 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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