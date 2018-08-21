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Государственная адресная социальная помощь...

22.08.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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Государственная адресная социальная помощь...

 как один из видов материальной поддержки малообеспеченным семьям к учебному году


Одним из направлений материальной поддержки для малообеспеченных семей к учебному году является государственная адресная социальная помощь (Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной помощи» (далее – Указ). 
Ежемесячное и единовременное социальные пособия предоставляется на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

 Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям  (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход в среднем на душу населения, по объективным причинам не превышает 100 процентов бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ) действующего на дату принятия решения о предоставлении такого пособия (на 01.08.2018 года БПМ составляет 213,67 рублей).
Для получения единовременного социального пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать 150 процентов критерия нуждаемости (на 01.08.2018 года – 320,5 рублей). 

Социальные пособия предоставляются малообеспеченным семьям также при наличии и других условий их предоставления, установленных в Указе.
По вопросу получения дополнительной консультации за назначением вышеуказанной помощи, вы можете обратится в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу г. Ивацевичи, ул. Щорса, д. 13, каб. 1, тел. 9-31-68. 
Справочно:
За период с 01.06.2018 года по 21 августа 2018 года 49 малообеспеченным семьям, в которых воспитывается 129 детей,  предоставлены вышеуказанные социальные пособия. 
Управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома.
 
 
 
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  как один из видов материальной поддержки малообеспеченным семьям к учебному году
 
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