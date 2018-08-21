как один из видов материальной поддержки малообеспеченным семьям к учебному году





Одним из направлений материальной поддержки для малообеспеченных семей к учебному году является государственная адресная социальная помощь (Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 №41 «О государственной адресной помощи» (далее – Указ).

Ежемесячное и единовременное социальные пособия предоставляется на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности.





Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход в среднем на душу населения, по объективным причинам не превышает 100 процентов бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ) действующего на дату принятия решения о предоставлении такого пособия (на 01.08.2018 года БПМ составляет 213,67 рублей).

Для получения единовременного социального пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать 150 процентов критерия нуждаемости (на 01.08.2018 года – 320,5 рублей).





Социальные пособия предоставляются малообеспеченным семьям также при наличии и других условий их предоставления, установленных в Указе.

По вопросу получения дополнительной консультации за назначением вышеуказанной помощи, вы можете обратится в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу г. Ивацевичи, ул. Щорса, д. 13, каб. 1, тел. 9-31-68.

Справочно:

За период с 01.06.2018 года по 21 августа 2018 года 49 малообеспеченным семьям, в которых воспитывается 129 детей, предоставлены вышеуказанные социальные пособия.

Управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома.