В среду, 22 августа, на пересечении улиц Радужной и Тимирязева открыли построенный с нуля «МакДональдс», где есть все последние новинки корпорации — в том числе и «МакКафе».





Одноэтажный «МакДональдс» с линией «МакДрайв» открыли сегодня в Веснянке по адресу улица Тимирязева, 76. Это тринадцатое заведение сети в столице, которое в последние годы в Беларуси развивает компания «КСБ Виктори Рестораны». И построили его в кратчайшие сроки — за пять месяцев.

— Благодаря внедрению последних ноу-хау в сервис и интерьер, ресторан на Тимирязева стал флагманским и соответствует самым высоким стандартам — таким же, как у наиболее современных европейских ресторанов корпорации, — рассказывают нам в компании.





Зал нового заведения рассчитан на 114 посадочных мест. Открыли здесь также и третье в городе «МакКафе», хотя изначально в компании от этих планов отказывались.

В этом «МакДональдсе» работают все последние сервисы, которые внедряли в жизнь сети. В том числе и обслуживание столов , и киоски самообслуживания с оплатой заказа как по карточкам, так и за наличный расчет.

— В новом ресторане появилась дополнительная возможность оплаты заказа наличными средствами, совершенного с помощью киоска самообслуживания, на отдельной специальной кассе на прилавке, — поясняют в компании.











В целом этот «МакДональдс» похож на ресторан на Притыцкого около «Скалы». В интерьер внедрена концепция Wood & Stone.

Для организации детских праздников в зале есть отдельная комната. Кроме этого от ресторана установили игровую площадку на улице.

На прилегающей территории оборудована парковка на 25 мест.

Напомним , в сентябре 2016 года компания «КСБ Виктори Рестораны» выиграла аукцион на право проектирования и строительства объекта общепита на земельном участке в 0,37 гектара в границах улиц Леси Украинки, Радужной и Тимирязева. Автостоянка, которая была на этом месте, пошла под снос.





Начальная стоимость лота составляла около 172,3 тысяч рублей, или примерно 86 тысяч долларов. По словам представителей «КСБ Виктори Рестораны», на эту землю также претендовала компания, которая развивает фастфуд Texas Chiken в Беларуси.

«МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Последние несколько лет этот фастфуд по франшизе развивает компания «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.