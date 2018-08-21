В Новополоцке ремонтируют Дворец спорта, а рядом строят открытый каток

В Новополоцке идет масштабная реконструкция ледовой арены. Дворец спорта «Химик» — тренировочная база одноименной хоккейной команды и воспитанников детской спортивной школы. А еще здесь занимаются спортом местные жители.

Однако ледовая арена, построенная более 20 лет назад, устарела. Попытки модернизации предпринимались в 2008-м, но не хватило денег. В этом году президент подписал указ об обновлении новополоцкого дворца «Химик».

Рядом с обновленным ледовым дворцом к концу года построят еще одну арену — крытый тренировочный каток с трибунами. Это решит проблему дефицита льда, который между собой делят клуб, спортшкола и жители Новополоцка. На сеансах массового катания обычно аншлаг.

Пока родной лед на ремонте, «Химик» тренируется в Орше и Витебске. Сейчас команда участвует в Кубке Руслана Салея.

Возобновить тренировки в Новополоцке хоккеисты смогут уже осенью. К этому времени во Дворце заработают светодиодное освещение, электронное табло, эффективная система вентиляции. Установят новые зрительские сиденья, оборудуют восстановительный центр, кафе, зимний сад.

А к новому году объект, включая новую тренировочную ледовую площадку, должен быть сдан.