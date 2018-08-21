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В Новополоцке ремонтируют Дворец спорта, а рядом строят открытый каток
22.08.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by
В Новополоцке идет масштабная
Однако ледовая арена, построенная более 20 лет назад, устарела. Попытки модернизации предпринимались в 2008-м, но не хватило денег. В этом году президент подписал указ об обновлении новополоцкого дворца «Химик».
Рядом с обновленным ледовым дворцом к концу года построят еще одну арену — крытый тренировочный каток с трибунами. Это решит проблему дефицита льда, который между собой делят клуб, спортшкола и жители Новополоцка. На сеансах массового катания обычно аншлаг.
Пока родной лед на ремонте, «Химик» тренируется в Орше и Витебске. Сейчас команда участвует в Кубке Руслана Салея.
Возобновить тренировки в Новополоцке хоккеисты смогут уже осенью. К этому времени во Дворце заработают светодиодное освещение, электронное табло, эффективная система вентиляции. Установят новые зрительские сиденья, оборудуют восстановительный центр, кафе, зимний сад.
А к новому году объект, включая новую тренировочную ледовую площадку, должен быть сдан.
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Рядом с обновленным ледовым дворцом к концу года построят еще одну арену - крытый тренировочный каток с трибунами. Это решит проблему дефицита льда, который между...
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