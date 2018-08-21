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Завлабораторией 9-й столичной больницы получила 3 года колонии за взятки
22.08.2018 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Заведующая клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска приговорена к 3 годам и 6 месяцам колонии. Как
Как установило следствие, обвиняемая в период с июня по декабрь 2016 года получила несколько взяток, всего на сумму 6 тысяч евро, «за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы НПЧУП „Б.“ участвовать при проведении государственной закупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера».
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Накануне, напомним, по обвинению во взяточничестве
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Как установило следствие, обвиняемая в период с июня по декабрь 2016 года получила несколько взяток, всего на сумму 6 тысяч евро.
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