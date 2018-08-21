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Завлабораторией 9-й столичной больницы получила 3 года колонии за взятки

22.08.2018 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Заведующая клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска приговорена к 3 годам и 6 месяцам колонии. Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, женщине также в течение 5 лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Как установило следствие, обвиняемая в период с июня по декабрь 2016 года получила несколько взяток, всего на сумму 6 тысяч евро, «за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы НПЧУП „Б.“ участвовать при проведении государственной закупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера».

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Накануне, напомним, по обвинению во взяточничестве был осужден замглавврача Минской областной детской больницы. Медик получил 6 лет колонии с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Как установило следствие, обвиняемая в период с июня по декабрь 2016 года получила несколько взяток, всего на сумму 6 тысяч евро.
 
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