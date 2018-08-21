Нередко в практике нотариусов встречаются случаи, когда гражданин в силу физических недостатков, преклонного возраста или болезни не может самостоятельно получать причитающуюся ему пенсию в организации почтовой связи либо в банке.





В таком случае, как подчеркивает нотариус нотариальной конторы Буда-Кошелевского района Татьяна Маркова, от имени такого гражданина (представляемого) на имя другого лица (представителя) может быть удостоверена доверенность нотариусом в соответствии со статьей 78 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Такая доверенность может быть удостоверена нотариусом по просьбе заинтересованного лица с выездом на дом, к месту нахождения гражданина, дающего доверенность, если он не может явиться лично в нотариальную контору.

Кроме того, доверенность на получение пенсии в соответствии со статьей 87 Закона «О пенсионном обеспечении» выдается на срок не более чем на один год. От уплаты нотариального тарифа за удостоверение такой доверенности граждане освобождаются. Нотариальный тариф взыскивается только за составление и подготовку проекта доверенности в размере 20% базовой величины и за выезд нотариуса к месту нахождения гражданина (если гражданин не может явиться в нотариальную контору) в размере 100% базовой величины.

Если же выплата пенсии гражданину производится через банк, то нотариально удостоверяется доверенность на получение денежных средств со счета гражданина, открытого в банке, на который перечисляется его пенсия. Такая доверенность может быть выдана на срок, определяемый статьей 187 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и не может превышать трех лет, за исключением случаев, когда доверенность предназначена для совершения действий за границей. Однако, что следует учитывать, за удостоверение такой доверенности нотариальный тариф взыскивается.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА.