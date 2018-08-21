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Абитуриенты ссузов в этом году чаще выбирали медицинские и педагогические специальности

22.08.2018 13:28 — Новости Общества | БелТА  
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Абитуриенты ссузов в этом году чаще выбирали медицинские и педагогические специальности
Во время пресс-конференции

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские и педагогические специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов ссузов в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Марина Суворова, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием в ссузы шел очень активно, наблюдались высокие конкурсы и проходные баллы. "Самые востребованные специальности - медицинские, педагогические, юридические, экономические, а также строительные, связанные с архитектурой, энергетикой, транспортом, IT", - рассказала Марина Суворова.

Вступительная кампания в ссузы завершилась 17 августа. "По предварительным данным, бюджет выполнен на 90,3%, свободными остались 165 мест. Весь прием пока 98%", - уточнила специалист. На обучение приняты 37,7 тыс. человек, в том числе за счет средств бюджета 23,8 тыс.

Абитуриенты могли выбирать из 111 колледжей и 86 учреждений образования, которые реализуют программы среднего специального образования. Представитель Минобразования напомнила, что количество мест в ссузах в этом году было увеличено на технологические и технические специальности примерно на 5%, на строительные - на 6%. В то же время на управленческие и правоведческие специальности их число снизилось на 3%.

Всего в этом году прием проводился по 151 специальности. Новые появились в Молодечненском государственном политехническом колледже - "хранение и переработка зерна", в Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства им Н.А. Кедышко - "визуальный мерчендайзинг". По желанию заказчика был возобновлен набор на "социальную работу" и "охрану окружающей среды".

Окончательно вступительная кампания в ссузы завершится 10 декабря. С 1 октября по 30 ноября принимать документы будут на заочное по сельскохозяйственным специальностям. До 15 октября в белорусских ссузах ждут иностранных абитуриентов. Они обучаются на платной основе по результатам собеседования. По словам Марины Суворовой, чаще всего среднее специальное образование в Беларуси получают граждане России и Туркменистана, в этом году по международному договору на медицинские специальности поступали литовцы.

Прием документов от желающих получать профессионально-техническое образование завершился 20 августа, до 25-го продолжается зачисление. Некоторые учреждения профтехобразования прием продолжили до 15 сентября. "В этом году мы планировали принять на 1,3 тыс. человек больше. На 100%, думаю, не выйдем, но приблизимся к 99%", - считает специалист.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские и педагогические специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов ссузов в 2018 году. Об этом сегодня...
 
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