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Война вокруг туалета у дома. Могилевчане хотят его снести, но один сосед против

22.08.2018 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Снести общественный туалет хотят жители нескольких домов на улице Вагонной в Могилеве. Говорят, им не пользуются, хотя оплачивают содержание, запах от туалета ужасный, плюс к тому — насекомые и крысы. Но снос строения невозможен: против этого выступает один сосед. Коммунальники лишь разводят руками и говорят, что помочь ничем не могут.


Скриншот видео ТРК «Могилев»

Дома на улице Вагонной строились в 1958 году без канализации и водопровода. Потому и туалет также прилагался — общественный, на улице. Однако жильцы домов говорят, что уже давно не пользуются общественным туалетом: обустроили свои в домах.

— Туалет на улице — в ужасном состоянии. Он пахнет, в нем бегают крысы. Моя квартира и соседская — рядом с ним. Мы просто устали нюхать это, — говорит могилевчанка.

Жители Вагонной уже дважды собирали подписи, чтобы туалет снесли. Но один сосед против — и коммунальники говорят, что без его согласия снос невозможен. Мол, пока собственного нет у каждого жителя, санстанция разрешение на снос не даст.

— Сосед сказал, что его все устраивает. Раз в день он выносит горшки. Зимой, когда все это у него замерзает, он так просто выкидывает. Оно стоит замерзшее, а потом тает и растекается, — возмущается жительница дома.

Александр говорит, что, может, и построил бы себе свой туалет в доме, если бы была канализация. А строить новый туалет на улице не хочет — дорого. Когда же стало известно, что ЖЭУ готово помочь стройматериалами, мужчина обещал подумать.

 
Теги: Могилев
 
 
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Люди говорят, что "скворечником" они не пользуются, а запах от туалета ужасный, плюс - насекомые и крысы. ЖЭУ поддерживает жильцов, но снести туалет не может.
 
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