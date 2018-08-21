Война вокруг туалета у дома. Могилевчане хотят его снести, но один сосед против

Снести общественный туалет хотят жители нескольких домов на улице Вагонной в Могилеве. Говорят, им не пользуются, хотя оплачивают содержание, запах от туалета ужасный, плюс к тому — насекомые и крысы. Но снос строения невозможен: против этого выступает один сосед. Коммунальники лишь разводят руками и говорят, что помочь ничем не могут.



Скриншот видео ТРК «Могилев»

Дома на улице Вагонной строились в 1958 году без канализации и водопровода. Потому и туалет также прилагался — общественный, на улице. Однако жильцы домов говорят, что уже давно не пользуются общественным туалетом: обустроили свои в домах.

— Туалет на улице — в ужасном состоянии. Он пахнет, в нем бегают крысы. Моя квартира и соседская — рядом с ним. Мы просто устали нюхать это, — говорит могилевчанка.

Жители Вагонной уже дважды собирали подписи, чтобы туалет снесли. Но один сосед против — и коммунальники говорят, что без его согласия снос невозможен. Мол, пока собственного нет у каждого жителя, санстанция разрешение на снос не даст.

— Сосед сказал, что его все устраивает. Раз в день он выносит горшки. Зимой, когда все это у него замерзает, он так просто выкидывает. Оно стоит замерзшее, а потом тает и растекается, — возмущается жительница дома.

Александр говорит, что, может, и построил бы себе свой туалет в доме, если бы была канализация. А строить новый туалет на улице не хочет — дорого. Когда же стало известно, что ЖЭУ готово помочь стройматериалами, мужчина обещал подумать.