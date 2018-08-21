"Вчера с трудом отказался от спирта". Как пилоты белорусской кругосветки летят над Сибирью

Одна поломка, пять тысяч километров, БАМ с высоты. Белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич уже четыре дня летят вокруг света . Пилоты записали ответы на вопросы TUT.BY на пути к городу Братску и рассказали, как им летится.

Белорусские пилоты уже несколько дней летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах на Facebook , в Instagram . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by.

Пилоты стартовали с аэродрома Липки в Минске 18 августа. В Москве, на аэродроме Остафьево, белорусам пришлось немного задержаться — нужно было отремонтировать переднюю стойку шасси.





— У шасси самолета два колеса и переднее, третье, — объясняет Александр Центер. — Вот это, переднее, колесо слабее, чем основные. Оно на себя принимает удар, когда самолет уже катится после посадки на основных колесах, постепенно нагружая переднее. Есть специальный цилиндр, амортизатор, который смягчает удар по неровностям. Вытекла жидкость, так что цилиндр перестал амортизировать. Это означает, что при грядущей посадке на неровную поверхность были бы очень жесткие удары. Поэтому в Остафьево мы напрягли своих знакомых, которые быстро раздобыли необходимый ремонтный комплект.

Неисправность пилоты называют типовой, ночью два инженера за 4,5 часа под присмотром Александра Центера, привели в порядок стойку шасси.

— Недосып уже чувствуете?

— В среднем мы спим часов по пять — пока этого хватает. Надеемся, что где-нибудь столкнемся где-нибудь с такой погодой, которая заставит нас посидеть на аэродроме, и кроме как спать, делать будет нечего, — улыбается Александр Центер.

— Не накаркай! — смеется Андрей Борисевич. — Если что, я предпочитаю, чтобы это было в США, а не в Тынде, например. А вообще мы вчера обсуждали, что тут наслаждаемся. Хоть мы и летим по тысяче миль в день (около 1600 километров. - TUT.BY), по 8,5 часов как вчера, но, в принципе, кроме заклепки на левой ягодице, которая мешает мне жить, все остальное прекрасно. Хорошая погода.



Сибирь с высоты, тайга на сопках









Озера на пути между Челябинском и Омском









Братское водохранилище, Иркутская область

Рельеф где-то между Нижним Новгородом и Уфой





Пока самый большой участок пути, который пилоты летели без посадки, — 5,5 часов на участке от Уфы до Омска.

— На вылете из Омска были какие-то напряженные авиадиспетчеры, — вспоминает Александр Центер.

— А мне погода не понравилась. Низкая рваная облачность на высоте 150 метров, трасса по верхушкам деревьев. Конечно, на вертолете так летать круто, но на самолете — не очень комфортно. Хотя все было безопасно, минимальная высота была выдержана, — добавляет Андрей Борисевич.



Пилоты возят с собой постер с маршрутом первой белорусской кругосветки. Работники разных аэродромов на пути оставляют пожелания на плакате. На снимке: Братск, аэродром Мостовой









Общение в Москве. На снимке — пилот, многократный чемпион мира по вертолетному спорту Максим Сотников, президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина, а также близкие, которые пришли пообщаться с пилотами кругосветки





Пилоты благодарят российских авиаторов, которые помогают всем, что нужно. Например, впечатлила встреча на аэродроме Первушино в Уфе.

— Маленькие аэродромы, как правило, не оборудованы ночными огнями приземления и посадки, просто потому что там садятся в основном небольшие самолеты, а они не летают ночью. А тут мы свалились как снег на голову, прилетели на час позже, чем планировали, так что уже были глубокие-глубокие сумерки с переходом в ночь. Ребята, которые нас встречали, сделали искусственное освещение, — рассказывает пилот Андрей Борисевич. — Выгнали две машины, направили фары на посадочные знаки — такие пирамидки вначале полосы. И в конце полосы поставили машину с проблесковым оранжевым маячком, чтобы мы видели центральную линию аэродрома. Идеально все получилось: Саша выполнял заход на посадку, и мы зашли ровно напрямую, с первой же попытки.

Пилоты стараются большинство посадок делать в небольших аэропортах.

— Это частные аэродромы, или аэродромы а-ля ДОСААФ. Дело в том, что посадки в международных крупных аэропортах всегда сопряжены с организационными сложностями, они не умеют работать с маленькими воздушными судами. Поэтому везде по маршруту мы стараемся находить друзей, единомышленников, у которых есть аэродромы, площадки, куда не так сложно доставить топливо.

— Как вообще в российских аэропортах реагируют на белорусскую «Цессну», которая летит кругосветку?

— Лифчики и чепчики никто не подкидывает в воздух! — смеется Александр Центер. — Похоже, что на этих аэродромах такие, как мы, периодически появляются. Говорят: да, вот Сотников летал (российский пилот Максим Сотников, — TUT.BY), канадцы летали. Демонстраций по поводу нашего прилета нету, но реакция абсолютно дружелюбная, позитивная… Я с трудом отказался от спирта, который нам предлагали.

Пилоты в один голос хвалят природу Сибири.



Андрей Борисевич и Александр Центер

Пилоты уже пролетели 5 тысяч километров над Россией









Железнодорожная станция на подходе к городу Братску, Иркутская область



Во вторник, 21 августа, Александр Центер и Андрей Борисевич прилетели в Иркутск

— Часть пути, которую мы сейчас летим (в районе Братска и Иркутска, — Прим. TUT.BY) — самый живописный кусок. Равнинная часть России мне более привычна, а вот тайга, озера, реки все эти бесконечные — все это очень интересно, — рассказывает Андрей Борисевич.

— Да, сейчас самый красивый участок пути. Погода миллион на миллион, интересный рельеф: небольшие горы, которые переходят в долины, ущелья, скалы. Вот мы сейчас летим вдоль БАМа: Тайшет, Иркутск, Братск… Очень красивые места.

Ночь с 21 на 22 августа пилоты провели в Иркутске. Сегодня они планируют отдохнуть перед следующим, сложным, участком маршрута над востоком России. Местные авиаторы обещают подробней показать с вертолета озеро Байкал, пока «Цессна» будет отдыхать на аэродроме.

В комментариях под статьей вы можете задавать вопросы Александру Центеру и Андрею Борисевичу — об их кругосветном перелете. Пилоты ответят на вопросы прямо в воздухе, где-то над Магаданом.